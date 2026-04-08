Luis Roberto se pronuncia após diagnóstico de doença: 'Momento difícil' Narrador ficará fora da Copa do Mundo de 2026 para iniciar tratamento após identificar neoplasia Hannah Franco 08.04.26 23h22 Narrador Luis Roberto ficará fora da Copa após diagnóstico (Reprodução/Instagram) O narrador esportivo Luis Roberto se pronunciou nas redes sociais na noite desta quarta-feira (8) após o anúncio de seu afastamento das transmissões da TV Globo. Ele ficará fora da cobertura da Copa do Mundo de 2026 para iniciar um tratamento de saúde. A informação sobre a ausência foi divulgada na última terça-feira (7). Considerado um dos principais nomes da emissora, o jornalista vinha sendo preparado para liderar a equipe durante o torneio, após assumir o protagonismo nas transmissões com a saída de Galvão Bueno. VEJA MAIS Luis Roberto fica fora da Copa de 2026 por problema de saúde Narrador da TV Globo se afasta após diagnóstico de neoplasia cervical Martinelli vê Brasil favorito na Copa e sonha em jogar no Corinthians: 'Meu time do coração' O afastamento ocorre após a identificação de uma neoplasia na região cervical durante exames de rotina. Em vídeo publicado nas redes, o narrador agradeceu as mensagens de apoio e buscou tranquilizar o público. “Oi, pessoal! Bom, estou passando por aqui, primeiramente para agradecer. É uma avalanche de amor que eu estou recebendo nesses últimos dois dias. Assim, é algo que me encanta e que faz valer cada segundo que eu vivi de forma correta nessa vida, construindo uma vida comum aos meus, às pessoas que me amam, aos mais próximos e, depois, pelo privilégio da profissão, com milhões e milhões de pessoas.” Luis Roberto afirmou que está sendo acompanhado por uma equipe médica em São Paulo e destacou que o diagnóstico foi feito em tempo de iniciar o tratamento. “Olha, para vocês que estão acompanhando, para os queridos que estão muito preocupados: está tudo sob controle. Eu estou muito bem cercado por uma equipe médica espetacular aqui em São Paulo, por um hospital nota dez. Todos estão com muito cuidado. Eu tenho um diagnóstico, um diagnóstico na hora certa. Tem cura, tem tratamento. Eu vou à luta!”, disse. O narrador também comentou sobre o impacto da pausa na carreira, especialmente pela ausência na Copa do Mundo, mas ressaltou que a prioridade é a recuperação. “Claro que é um momento difícil. Profissionalmente a gente tinha um projeto que ia culminar com a Copa do Mundo, mas a ‘Copa’ agora é estar vivo, é poder seguir a vida ao lado das pessoas que estão do meu lado, que não soltaram a minha mão”, continuou. Por fim, ele afirmou que seguirá atualizando o público sobre sua evolução e demonstrou confiança no tratamento. “Então é com fé em Deus, fé na ciência, que a gente vai vencer essa. Continuo contando com vocês!”, finalizou. Confira o pronunciamento: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave luis roberto Diagnóstico Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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