Luis Roberto fica fora da Copa de 2026 por problema de saúde Narrador da TV Globo se afasta após diagnóstico de neoplasia cervical Hannah Franco 07.04.26 20h23 Luís Roberto fica fora da Copa de 2026 por problema de saúde (Divulgação/TV Globo) O narrador Luis Roberto não participará da cobertura da Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada pelo “ge” nesta terça-feira (7), após ele ter sido confirmado como um dos principais nomes das transmissões da TV Globo. Principal voz esportiva da emissora desde a saída de Galvão Bueno, o jornalista vinha sendo preparado para liderar a equipe durante o torneio. A ausência altera o planejamento da cobertura da competição. VEJA MAIS Gattuso deixa comando da Itália após vexame e ausência na Copa do Mundo O agora ex-treinador também agradeceu à direção e aos torcedores italianos. VÍDEO: torcedores do Remo provocam Neymar em jogo contra o Santos: 'não vai pra Copa' Coro aconteceu durante jogo contra o Santos na Vila Belmiro, após atacante ficar fora de convocação recente Segundo o “ge”, Luis Roberto se afastará para tratar questões de saúde após ser diagnosticado, em exames de rotina, com neoplasia localizada na região cervical, ainda em fase final de avaliação para definição do tratamento. A neoplasia é caracterizada pelo crescimento anormal de células, que pode formar tumores. No caso do narrador, o quadro foi identificado na coluna cervical, localizada na região do pescoço. Em declaração, Luís Roberto afirmou que o quadro está sob controle e destacou o suporte recebido durante o período. “Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus.” O narrador também comentou o afastamento das transmissões, incluindo a ausência na Copa do Mundo. “Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco.” Na sequência, o jornalista reforçou a confiança na recuperação e agradeceu o apoio recebido. “Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio”, declarou. Com carreira consolidada, Luís Roberto soma décadas de atuação na TV Globo, com participações em coberturas de competições nacionais e internacionais, incluindo finais importantes do futebol. O último trabalho do narrador foi na partida entre Flamengo e Santos, realizada no Maracanã, no último domingo (5). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave luis roberto Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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