VÍDEO: torcedores do Remo provocam Neymar em jogo contra o Santos: 'não vai pra Copa' Coro aconteceu durante jogo contra o Santos na Vila Belmiro, após atacante ficar fora de convocação recente Hannah Franco 02.04.26 21h50 Torcida do Remo canta ‘não vai pra Copa’ para Neymar (Reprodução/@sfc_peixee) Torcedores do Clube do Remo provocaram o atacante Neymar durante a partida contra o Santos, realizada na noite desta quinta-feira (2), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Brasileirão. Durante o jogo, os azulinos entoaram o coro “não vai pra Copa”, em referência à ausência do jogador na última convocação da seleção brasileira. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Dentro de campo, o Remo foi derrotado por 2 a 0, com gols de Thaciano e Moisés. O resultado manteve a equipe na lanterna da Série A, com seis pontos, enquanto o Santos chegou aos 10 pontos e subiu para a 12ª posição. VEJA MAIS Neymar dá show de assistências e comanda a vitória do Santos sobre o Remo A quinta derrota azulina afundou o time na lanterna da Série A Em estreia de ex-Remo, jogador é expulso após gesto de 'roubo' para o juiz no fim do jogo A partida marcou a estreia do ex-técnico do Remo, Guto Ferreira, no time do Vila Nova A provocação da torcida do Remo ocorre após o atacante não ser incluído na lista recente de convocados da seleção brasileira para amistosos preparatórios. O técnico Carlo Ancelotti condicionou a presença de Neymar à recuperação total de sua forma física, o que levantou dúvidas sobre a participação do jogador na Copa do Mundo de 2026. A lista oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada no dia 18 de maio, quando Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores convocados para o torneio. Até o momento, Neymar ainda não foi confirmado entre os nomes que disputarão o Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Santos neymar copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07