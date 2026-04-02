VÍDEO: torcedores do Remo provocam Neymar em jogo contra o Santos: 'não vai pra Copa'

Torcedores do Clube do Remo provocaram o atacante Neymar durante a partida contra o Santos, realizada na noite desta quinta-feira (2), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Brasileirão. Durante o jogo, os azulinos entoaram o coro “não vai pra Copa”, em referência à ausência do jogador na última convocação da seleção brasileira.

Dentro de campo, o Remo foi derrotado por 2 a 0, com gols de Thaciano e Moisés. O resultado manteve a equipe na lanterna da Série A, com seis pontos, enquanto o Santos chegou aos 10 pontos e subiu para a 12ª posição.

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A provocação da torcida do Remo ocorre após o atacante não ser incluído na lista recente de convocados da seleção brasileira para amistosos preparatórios. O técnico Carlo Ancelotti condicionou a presença de Neymar à recuperação total de sua forma física, o que levantou dúvidas sobre a participação do jogador na Copa do Mundo de 2026.

A lista oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada no dia 18 de maio, quando Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores convocados para o torneio. Até o momento, Neymar ainda não foi confirmado entre os nomes que disputarão o Mundial.