São Paulo tem sorte, apenas empata com Millonarios e mostra que dará trabalho a Dorival

Por pouco o São Paulo não perde para o Millonarios pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Após abrir o placar, o time quase sofreu a virada, mas contou com a sorte de um pênalti desperdiçado pelo adversário para ficar no 1 a 1.

Luciano abriu o placar, coroando um ritmo diferente do time são-paulino, que inicia o trabalho de Dorival Júnior, terceiro técnico na temporada. A equipe conseguiu impor certo volume de jogo, mas cedeu espaço ao Millonarios e não conseguiu ter qualidade para retomar o domínio. Jorge Hurtado empatou próximo do fim, após falha de Dória.

Para avançar diretamente às oitavas, o São Paulo ainda depende da última rodada, pela qual enfrenta os uruguaios d Boston River, no MorumBis, dia 23.

Só o São Paulo jogou em boa parte do primeiro tempo. E foi assim logo nos primeiros minutos. Os mandantes sufocavam o Millonarios no campo defensivo dos colombianos. Faltava qualidade perto da área para conseguir de fato criar vantagem.

Foi um frango do goleiro Diego Novoa que deu vantagem ao São Paulo. Luciano recebeu na entrada da área e chutou dali mesmo. A bola ia nas mãos do arqueiro, que não segurou e entregou o gol ao São Paulo.

O time são-paulino apresentou postura ligeiramente melhor do que nos últimos jogos. Artur esboçou boas jogadas individuais. No meio, Bobadilla, Danielzinho e Luciano funcionaram bem, contando com subidas laterais, principalmente de Lucas Ramon.

Um susto na defesa do São Paulo veio apenas aos 20 minutos. Após cruzamento despretensioso do Millonarios, Alan Franco afastou mal, e a bola sobrou para Leonardo Castro, que chutou para fora.

Enzo Díaz estava abaixo, com erros e sem conseguir participar ativamente das jogadas são-paulinas. Foi pelo lado esquerdo do São Paulo que o Millonarios insistiu para tentar atacar. E conseguiu, mas pecou nas finalizações. De qualquer forma, o time colombiano passava a gostar mais da partida, com menos sufoco do que sofreu no começo do jogo.

Ao fim do primeiro tempo, veio a melhor oportunidade do Millonarios. Em cruzamento vindo da direita, David Silva chegou de carrinho e finalizou, obrigando Rafael a fazer grande defesa. Viveros pegaria o rebote, mas escorregou.

O intervalo caiu bem ao São Paulo para não dar mais os mesmos espaços ao Millonarios. Na frente, contudo, o time penava. Novoa chegou a salvar, em cima da linha, cabeceio de Ferreirinha. Em outras chances, nem foi preciso que o goleiro intervisse, diante dos chutes ruins dos são-paulinos.

O jogo perdeu muita qualidade na segunda etapa. Dos sete cartões amarelos do jogo, seis foram após o intervalo. A partida ficou truncada, sem boas chances dos dois lados. Ao Millonarios, parecia agradar segurar uma desvantagem mínima. O São Paulo penava para conseguir chegar perto do gol adversário.

Assim como o gol são-paulino saiu de falha do Millonarios, os colombianos empataram com vacilo tricolor. Dória repetiu a cena que protagonizou contra o Fluminense e entregou a bola no ataque rival. Hurtado avançou e contou com desvio em Alan Franco na finalização para tirar as chances de defesa de Rafael.

Foram cinco minutos até que Dória falhasse novamente. O Millonarios avançava pelo lado direito para cima de uma desarrumada defesa. Alex Castro invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro. Pênalti assinalado. A sorte foi que Pablo Contreas cobrou muito acima do gol.

No acréscimo, a pressa do São Paulo já não adiantava de nada. O time continuou a se lançar sem organização ao ataque, o que resultava em jogadas mortas antes de chegar à área. O Millonarios ainda iria para um contra-ataque no minuto final, mas a partida foi encerrada pelo árbitro Kevin Ortega.

O São Paulo volta a campo no sábado, contra o Botafogo, no MorumBis, pelo Brasileirão. Depois da partida contra o Boston River, o último compromisso do time antes da pausa para a Copa do Mundo será a visita ao Remo, no dia 30.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 MILLONARIOS

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Dória e Enzo Díaz (Lucca); Damián Bobadilla e Danielzinho (Luan); Artur, Luciano (André Silva) e Ferreirinha (Wendell); Calleri (Gonzalo Tapia). Técnico: Dorival Júnior.

MILLONARIOS - Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias e Sebastián Valencia (Danovis Banguero); Mateo García (Stiven Vega), Rodrigo Ureña, Sebastian Viveros e David Silva (Álex Castro); Leonardo Castro (Jorge Hurtado) e Pablo Contreas. Técnico: Fabián Bustos.

GOLS - Luciano, aos nove minutos do primeiro tempo; Jorge Hurtado, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER).

CARTÕES AMARELOS - Calleri, Ferreirinha, Artur Damián Bobadilla (São Paulo); Sergio Mosquera, Sebastian Viveros e Álex Castro (Millonarios).

RENDA - R$ 687.397,00.

PÚBLICO - 15.656 pagantes.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (BRA).