Em estreia de ex-Remo, jogador é expulso após gesto de 'roubo' para o juiz no fim do jogo A partida marcou a estreia do ex-técnico do Remo, Guto Ferreira, no time do Vila Nova Estadão Conteúdo 02.04.26 17h29 Gesto de atleta resultou em cartão vermelho (Reprodução / ESPN) O atacante Dellatorre chamou a atenção por uma cena inusitada no empate de 1 a 1 do Vila Nova com o Sport na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nos acréscimos do segundo tempo, ele recebeu o vermelho direto por gesticular com as mãos indicando que o juiz da partida estava prejudicando a equipe goiana. O VAR logo acionou o árbitro José Mendonça da Silva. Ele foi analisar o lance pelo monitor e excluiu o atleta do confronto que foi realizado na Ilha do Retiro, casa do time pernambucano. A explicação para a expulsão foi detalhada na súmula do duelo. "Aos 50 minutos do segundo tempo expulsei com a apresentação do cartão vermelho direto o atleta Guilherme Augusto Alves Dellatorre, da equipe do Vila Nova, por gesticular de forma ofensiva girando a mão ostensivamente, gesto associado popularmente como de roubo, por não concordar com uma decisão da arbitragem", diz parte do texto. A partida marcou a estreia do técnico Guto Ferreira no time do Vila Nova. Com a expulsão, Dellatorre desfalca a equipe no clássico contra o Atlético-GO, pela próxima rodada. Após a partida, ele preferiu analisar o resultado e tentar corrigir os erros que o time apresentou contra o adversário rubro-negro fora de casa. "Fizemos uma partida de bom nível, tivemos a oportunidade de ganhar e acabamos não ganhando. Vamos pensar para frente, pensar positivo, pensar no que nós fizemos de bom, porque temos consciência do que a gente fez que não foi tão bom", afirmou o treinador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Vila Nova expulsão gesto de roubo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37