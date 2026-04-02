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Em estreia de ex-Remo, jogador é expulso após gesto de 'roubo' para o juiz no fim do jogo

A partida marcou a estreia do ex-técnico do Remo, Guto Ferreira, no time do Vila Nova

Estadão Conteúdo
fonte

Gesto de atleta resultou em cartão vermelho (Reprodução / ESPN)

O atacante Dellatorre chamou a atenção por uma cena inusitada no empate de 1 a 1 do Vila Nova com o Sport na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nos acréscimos do segundo tempo, ele recebeu o vermelho direto por gesticular com as mãos indicando que o juiz da partida estava prejudicando a equipe goiana. O VAR logo acionou o árbitro José Mendonça da Silva. Ele foi analisar o lance pelo monitor e excluiu o atleta do confronto que foi realizado na Ilha do Retiro, casa do time pernambucano.

A explicação para a expulsão foi detalhada na súmula do duelo. "Aos 50 minutos do segundo tempo expulsei com a apresentação do cartão vermelho direto o atleta Guilherme Augusto Alves Dellatorre, da equipe do Vila Nova, por gesticular de forma ofensiva girando a mão ostensivamente, gesto associado popularmente como de roubo, por não concordar com uma decisão da arbitragem", diz parte do texto.

A partida marcou a estreia do técnico Guto Ferreira no time do Vila Nova. Com a expulsão, Dellatorre desfalca a equipe no clássico contra o Atlético-GO, pela próxima rodada. Após a partida, ele preferiu analisar o resultado e tentar corrigir os erros que o time apresentou contra o adversário rubro-negro fora de casa.

"Fizemos uma partida de bom nível, tivemos a oportunidade de ganhar e acabamos não ganhando. Vamos pensar para frente, pensar positivo, pensar no que nós fizemos de bom, porque temos consciência do que a gente fez que não foi tão bom", afirmou o treinador.

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futebol

Série B

Vila Nova

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