Neymar dá show de assistências e comanda a vitória do Santos sobre o Remo

O Remo foi até a Vila Belmiro tentar a reação na Série A, mas o encontro com o Santos de Rony e Neymar foi indigesto para os azulinos, que perderam por 2 a 0, gols de Thaciano e Moisés. A derrota afundou o time na lanterna da Série A, com seis pontos e levou o peixe ao 12º lugar, com 10.

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O primeiro tempo foi marcado por um início tenso e de muitos erros, principalmente por parte da equipe da casa. Pressionado, o Santos encontrou dificuldades para se organizar, enquanto o Remo aproveitou o momento para se soltar e levar perigo logo nos primeiros minutos.

Aos 5 minutos, o time paraense criou a melhor chance inicial com Gabriel Taliari, que levou perigo ao gol defendido pelo Santos. Mais confortável em campo, o Remo conseguiu explorar as falhas do adversário e manteve presença ofensiva, enquanto o Peixe tentava, sem sucesso, ajustar sua saída de bola e a tomada de decisões.

Com o passar do tempo, o Santos até aumentou o volume de jogo, mas seguiu esbarrando em erros técnicos e na falta de criatividade. A equipe só conseguiu ser efetiva quando contou com a qualidade individual de Neymar.

Aos 39 minutos, o camisa 10 fez a diferença ao acertar um passe preciso entre a defesa do Remo, encontrando Thaciano dentro da área. O meia dominou e finalizou na saída do goleiro Marcelo Rangel para abrir o placar antes do intervalo.

O Remo não conseguiu segurar o Santos em casa. (MAURÍCIO DE SOUZA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO)

2º Tempo

No retorno para o segundo tempo, o Remo voltou ligeiramente mais ofensivo, atrás de um espaço para igualar o placar. Aos 9, Picco desarmou Gustavo Henrique na saída de bola, invadiu a área e desperdiçou grande chance para o Remo, a melhor oportunidade até o momento.

Apesar da boa chance, o Santos continuou dando as cartas na maior parte do jogo. Aos 13, foi a vez de Oliva cobrar escanteio rápido e acionar Neymar. O camisa 10 achou Moisés, que invadiu a área e finalizou com muito perigo, exigindo grande defesa de Marcelo Rangel.

Até metade do segundo tempo, o Santos manteve a maior posse de bola, mas o Remo havia finalizado mais. Aos 27, Gabriel Taliari recebeu cruzamento e cabeceou de longe. A bola passou perto do travessão de Brazão.

Por volta dos 30, o Remo teve uma boa sequência que quase termina em gol. Foram dois lances, um deles forçou o goleiro Brazão a "bater roupa". Quando Leonel Picco chegou para arrematar, a defesa santista pulou na frente e abafou o perigo.

A grande estrela do Santos resolveu aparecer novamente na parte final do jogo. Aos 37, o atacante deu nova assistência primorosa para Moisés, que só teve o trabalho de empurrar para dentro. A assistente da arbitragem marcou o impedimento, mas o VAR assinalou a legalidade do lance, ampliando a vantagem do Peixe.

O fim da partida ainda trouxe um entrevero envolvendo Diego Hernandez e Neymar. O atacante azulino deu uma entrada dura no jogador santista, que não gostou e foi para cima do adversário, sendo contido por Leonel Picco. A discussão perdurou por cerca de 10 minutos.

Quando a partida foi retomada, o Santos já estava bem à vontade com o resultado, se esforçando mais para manter o resultado, que levou o time para o 12º lugar na tabela, enquanto os azulinos seguem para o próximo compromisso totalmente pressionados pela lanterna da Série A.

Ficha Técnica

Data: 2 de abril de 2026

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva (DF)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões Amarelos: Thaciano, Gustavo Henrique, Rony, Neymar (Santos) Zé Ricardo, Zé Welison (Remo)

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Robinho Jr.), Gustavo Henrique (Gustavo Bontempo), Rony (João Schmidt), Barreal (Moisés); Neymar e Thaciano (William Arão)

Técnico: Cuca

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk (Jaderson); Picco, Zé Ricardo (David Braga), Zé Welison; Jajá (Pikachu), Gabriel Taliari (Poveda) e Alef Manga (Diego Hernandez).

Técnico: Léo Condé