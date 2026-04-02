Neymar dá show de assistências e comanda a vitória do Santos sobre o Remo A quinta derrota azulina afundou o time na lanterna da Série A O Liberal 02.04.26 20h58 Neymar teve participação decisiva na vitória do Peixe sobre o Leão Azul. (MAURÍCIO DE SOUZA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Remo foi até a Vila Belmiro tentar a reação na Série A, mas o encontro com o Santos de Rony e Neymar foi indigesto para os azulinos, que perderam por 2 a 0, gols de Thaciano e Moisés. A derrota afundou o time na lanterna da Série A, com seis pontos e levou o peixe ao 12º lugar, com 10. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O primeiro tempo foi marcado por um início tenso e de muitos erros, principalmente por parte da equipe da casa. Pressionado, o Santos encontrou dificuldades para se organizar, enquanto o Remo aproveitou o momento para se soltar e levar perigo logo nos primeiros minutos. Aos 5 minutos, o time paraense criou a melhor chance inicial com Gabriel Taliari, que levou perigo ao gol defendido pelo Santos. Mais confortável em campo, o Remo conseguiu explorar as falhas do adversário e manteve presença ofensiva, enquanto o Peixe tentava, sem sucesso, ajustar sua saída de bola e a tomada de decisões. Com o passar do tempo, o Santos até aumentou o volume de jogo, mas seguiu esbarrando em erros técnicos e na falta de criatividade. A equipe só conseguiu ser efetiva quando contou com a qualidade individual de Neymar. Aos 39 minutos, o camisa 10 fez a diferença ao acertar um passe preciso entre a defesa do Remo, encontrando Thaciano dentro da área. O meia dominou e finalizou na saída do goleiro Marcelo Rangel para abrir o placar antes do intervalo. O Remo não conseguiu segurar o Santos em casa. (MAURÍCIO DE SOUZA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO) 2º Tempo No retorno para o segundo tempo, o Remo voltou ligeiramente mais ofensivo, atrás de um espaço para igualar o placar. Aos 9, Picco desarmou Gustavo Henrique na saída de bola, invadiu a área e desperdiçou grande chance para o Remo, a melhor oportunidade até o momento. Apesar da boa chance, o Santos continuou dando as cartas na maior parte do jogo. Aos 13, foi a vez de Oliva cobrar escanteio rápido e acionar Neymar. O camisa 10 achou Moisés, que invadiu a área e finalizou com muito perigo, exigindo grande defesa de Marcelo Rangel. Até metade do segundo tempo, o Santos manteve a maior posse de bola, mas o Remo havia finalizado mais. Aos 27, Gabriel Taliari recebeu cruzamento e cabeceou de longe. A bola passou perto do travessão de Brazão. Por volta dos 30, o Remo teve uma boa sequência que quase termina em gol. Foram dois lances, um deles forçou o goleiro Brazão a "bater roupa". Quando Leonel Picco chegou para arrematar, a defesa santista pulou na frente e abafou o perigo. A grande estrela do Santos resolveu aparecer novamente na parte final do jogo. Aos 37, o atacante deu nova assistência primorosa para Moisés, que só teve o trabalho de empurrar para dentro. A assistente da arbitragem marcou o impedimento, mas o VAR assinalou a legalidade do lance, ampliando a vantagem do Peixe. O fim da partida ainda trouxe um entrevero envolvendo Diego Hernandez e Neymar. O atacante azulino deu uma entrada dura no jogador santista, que não gostou e foi para cima do adversário, sendo contido por Leonel Picco. A discussão perdurou por cerca de 10 minutos. Quando a partida foi retomada, o Santos já estava bem à vontade com o resultado, se esforçando mais para manter o resultado, que levou o time para o 12º lugar na tabela, enquanto os azulinos seguem para o próximo compromisso totalmente pressionados pela lanterna da Série A. Ficha Técnica Data: 2 de abril de 2026 Local: Vila Belmiro, Santos (SP) Horário: 19h (de Brasília) Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva (DF) VAR: Heber Roberto Lopes (SC) Cartões Amarelos: Thaciano, Gustavo Henrique, Rony, Neymar (Santos) Zé Ricardo, Zé Welison (Remo) Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Robinho Jr.), Gustavo Henrique (Gustavo Bontempo), Rony (João Schmidt), Barreal (Moisés); Neymar e Thaciano (William Arão) Técnico: Cuca Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk (Jaderson); Picco, Zé Ricardo (David Braga), Zé Welison; Jajá (Pikachu), Gabriel Taliari (Poveda) e Alef Manga (Diego Hernandez). Técnico: Léo Condé Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 santos x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37