Fora de casa, Águia de Marabá vence e Tuna Luso empata na oitava rodada da Série D Azulão ficou mais perto da classificação para a próxima fase, e a Águia Guerreira também segue viva na disputa. O Liberal 25.05.26 9h45 Tuna empatou fora de casa e é terceiro no grupo A5 (William Pereira / Tuna Luso) Águia de Marabá e Tuna Luso entraram em campo neste fim de semana pela oitava rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado (23), o Azulão visitou o Imperatriz-MA e venceu por 3 a 0. Já a Águia Guerreira, também fora de casa, empatou por 3 a 3 com o Oratório-AP. Mesmo longe de seus domínios, a equipe marabaense não se intimidou e, na estreia do treinador Luís Carlos Winck, conseguiu um bom resultado. Os gols da partida foram marcados por Alex, duas vezes, e PH. Com o resultado, o Águia de Marabá encaminhou a classificação para a segunda fase da disputa. O time é o segundo colocado do Grupo A5, com 15 pontos. O Trem-AP lidera a tabela, com 17. Assim, a equipe marabaense pode selar a classificação já na próxima rodada, de forma antecipada, com apenas um empate, quando encara o Tocantinópolis-TO, quinto colocado da chave. A partida será em casa, no Zinho de Oliveira, no sábado (30), às 17h. VEJA MAIS Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato Palmeiras goleia o Flamengo no Maracanã e segue líder com folga no Brasileirão Gol gols de Flaco López, Alan e Paulinho, time de São Paulo calou o Maracanã Campanhas devem ajudar muito nas contratações Já a Tuna construiu o empate com o Oratório com gols de Otávio, Douglas e Dieguinho, enquanto Sanderson e Daniel Alagoano, duas vezes, marcaram para a equipe amapaense. Na terceira posição, com 10 pontos, a Águia Guerreira também está na briga por uma vaga na próxima etapa. A equipe vai encarar o líder Trem-AP na nona rodada. O jogo está marcado para o próximo domingo (31), no Baenão, às 16h. Formato Com 96 times nesta edição, seis clubes vão subir para a Série C do próximo ano. Na primeira fase, os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda, quando começam os confrontos mata-mata. Quem avançar para a terceira fase estará garantido, pelo menos, na disputa da Quarta Divisão de 2027. Os vencedores dos confrontos das próximas etapas avançam até a final, e o campeão terá direito a uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes tuna luso águia de marabá série d COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36