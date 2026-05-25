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Fora de casa, Águia de Marabá vence e Tuna Luso empata na oitava rodada da Série D

Azulão ficou mais perto da classificação para a próxima fase, e a Águia Guerreira também segue viva na disputa.

O Liberal
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Tuna empatou fora de casa e é terceiro no grupo A5 (William Pereira / Tuna Luso)

Águia de Marabá e Tuna Luso entraram em campo neste fim de semana pela oitava rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado (23), o Azulão visitou o Imperatriz-MA e venceu por 3 a 0. Já a Águia Guerreira, também fora de casa, empatou por 3 a 3 com o Oratório-AP.

Mesmo longe de seus domínios, a equipe marabaense não se intimidou e, na estreia do treinador Luís Carlos Winck, conseguiu um bom resultado. Os gols da partida foram marcados por Alex, duas vezes, e PH. Com o resultado, o Águia de Marabá encaminhou a classificação para a segunda fase da disputa. O time é o segundo colocado do Grupo A5, com 15 pontos. O Trem-AP lidera a tabela, com 17.

Assim, a equipe marabaense pode selar a classificação já na próxima rodada, de forma antecipada, com apenas um empate, quando encara o Tocantinópolis-TO, quinto colocado da chave. A partida será em casa, no Zinho de Oliveira, no sábado (30), às 17h.

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Já a Tuna construiu o empate com o Oratório com gols de Otávio, Douglas e Dieguinho, enquanto Sanderson e Daniel Alagoano, duas vezes, marcaram para a equipe amapaense. Na terceira posição, com 10 pontos, a Águia Guerreira também está na briga por uma vaga na próxima etapa. A equipe vai encarar o líder Trem-AP na nona rodada. O jogo está marcado para o próximo domingo (31), no Baenão, às 16h.

Formato

Com 96 times nesta edição, seis clubes vão subir para a Série C do próximo ano. Na primeira fase, os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda, quando começam os confrontos mata-mata. Quem avançar para a terceira fase estará garantido, pelo menos, na disputa da Quarta Divisão de 2027.

Os vencedores dos confrontos das próximas etapas avançam até a final, e o campeão terá direito a uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

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