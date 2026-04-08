Martinelli vê Brasil favorito na Copa e sonha em jogar no Corinthians: 'Meu time do coração' Estadão Conteúdo 08.04.26 21h06 Destaque em mais uma temporada do Arsenal, o brasileiro Gabriel Martinelli vive a expectativa de ser convocado para mais uma Copa do Mundo. Além do desejo em integrar o elenco da seleção, o jogador acredita que esta geração é capaz de chegar ao tão sonhado hexa. Na visão dele, o Brasil é o grande favorito para levantar a taça no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. "É um sonho. Não só para nós, jogadores, mas para o país inteiro", declarou Martinelli em um trecho de uma entrevista ao programa Um dia Com, da CazéTV, que será exibida na íntegra nesta quinta-feira. "O futebol é a maior paixão do brasileiro, então proporcionar essa felicidade para o nosso povo, para a nossa família, para nós mesmos, é uma coisa que eu, particularmente, depois da última Copa, sempre esteve na minha cabeça de ir para essa de 2026 e de ganhar. A gente sabe que tem outras seleções também que são muito boas, mas na minha opinião, somos favoritos", completou. Com apenas 19 anos, o jogador esteve presente no Mundial de 2022 e guarda na memória a frustração da eliminação nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final. Entretanto, o momento mais especial de sua carreira também ocorreu no Catar, quando entrou em campo pela primeira vez na carreira em uma partida de Copa do Mundo. "Eu sempre falo para todo mundo quando me perguntam qual foi o jogo mais especial na minha carreira, qual foi o momento mais marcante pra mim. Eu sempre falo, disparado, o jogo que eu comecei na Copa do Mundo. É surreal. Você tá com a camisa do Brasil, escutando o hino ali, ver sua família, lembrar de tudo que você passou, de todos os momentos da sua vida. E jogando pelo Brasil, pelo seu país. É surreal, com certeza é o momento mais marcante da minha carreira." Em grande fase na Europa, o jogador de 24 anos é o artilheiro do Arsenal na atual edição da Champions League, com seis gols, a um de igualar o francês Thierry Henry, que na temporada 2002/2003 estabeleceu o recorde de gols de um jogador do time londrino numa só edição da competição, com sete. O clube inglês, que também é líder da Premier League e tenta encerrar o jejum de títulos da principal liga do mundo, venceu o Sporting por 1 a 0, em Portugal, na última terça-feira, 7, no jogo de ida das quartas do torneio continental. Ainda na entrevista, Martinelli revelou uma de suas ambições na carreira. O atacante sonha no futuro em vestir a camisa do Corinthians, clube do coração e onde ele passou pelas categorias de base. "Imagina ganhar a Champions, a Premier e a Copa? Aí eu vou para o Coringão! Eu nasci no Parque São Jorge desde pequenininho. Comecei com 6 anos lá. É meu time do coração. Time do coração do meu pai, então desde bem novinho. Sempre fui apaixonado pelo Corinthians", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo BRasil Corinthians Martinelli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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