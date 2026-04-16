Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Puraké - O Chamado das Águas', da Cia Khaos, mostra em Belém a essência da Amazônia

Vai ser neste domingo (19), às 19h, no Teatro Estação Gasômetro, com entrada franca

Eduardo Rocha
fonte

Espetáculo traz mensagem sobre a beleza e significados da vivência amazônica (Foto: Divulgação)

A relação dos seres humanos com o meio ambiente é dinâmica. E, então, deve-se atentar para a necessidade do uso consciente e harmonioso dos recursos naturais, dado que cada ação gera um efeito no meio em que se vive, ou seja, na própria vida de quem interage com a natureza. Para falar sobre a Amazônia e seus desafios por meio da arte da dança, a Cia Khaos apresenta o espetáculo "Puraké - O Chamado das Águas" no Teatro Estação Gasômetro, em Belém, às 19h deste domingo (19), com entrada franqueada ao público.

O espetáculo tem apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura do Pará (Secult/PA). A dançarina Camille Melo, 23 anos, com atuação profissional com a dança e artes cênicas desde 2022 e produtora executiva e diretora geral de "Puraké", explica o que o público vai assistir no palco do Gasômetro. "O espetáculo de dança 'Puraké – O Chamado das Águas' é uma releitura da lenda amazônica do peixe elétrico poraquê, um exímio guerreiro que foi transformado em peixe como consequência de sua ganância e conta com diversas referências às lendas, à cultura e ao folclore amazônico".

"Situado em 'Araporã', um lugar harmonioso, porém distante e desconhecido, inspirado em 'Ratanabá', a suposta cidade perdida da Amazônia, o espetáculo apresenta dois grupos de habitantes: os coletores (representados pela cuia) e os caçadores (representados pela lança). Entre eles, destaca-se o caçador mais forte que, movido pela ambição de se tornar o maior guerreiro de todos os tempos, parte em uma jornada para dominar os elementos da natureza: fogo, água, terra e ar", conta Camille. Esse caçador é Aruanã, na companhia do amigo Curumim.

Primeiro, como repassa a produtora, ele enfrenta o fogo, mas se depara com as chamas, representadas pelo Curupira. "Em seguida, tenta dominar os rios, porém é impedido por uma gigantesca pororoca, simbolizada por Iara, a Mãe d’Água. Por fim, ao tentar dominar a terra, encontra um ser inimaginável: o Mapinguari. Diante desses encontros, passa a acreditar que seu desejo e sua ambição são impossíveis de realizar. Mal sabia ele que a natureza não se deixa conquistar sem cobrar o seu preço".

Raízes

Esse espetáculo configura-se como uma obra de caráter poético e reflexivo que aborda a relação entre o ser humano e a natureza a partir da jornada do personagem. "Propõe-se uma reflexão para que mais pessoas conheçam e se envolvam com as raízes culturais e lendas amazônicas, levando ao público uma experiência cultural que une dança e identidade regional", pontua Camille Melo.

O título do espetáculo é uma referência ao peixe elétrico (poraquê) abordado na obra e seu habitat natural, típico da Bacia Amazônica. Camille Melo destaca: "E, como uma forma de identidade da Cia Khaos, colocamos a letra 'k' em nossas criações artísticas. Nesse caso, substituímos a letra 'q' pela letra 'k', deixando ainda mais com a 'cara' da companhia".

Com uma hora de duração e além de Camille Melo na produção executiva e direção geral, "Puraké -  O Chamado das Águas" tem Leandro Garcia como diretor artístico. São 18 bailarinos no palco. O espetáculo se estrutura em quatro cenas grandes, com momentos mais teatrais e números de dança, ao total configurando dez coreografias. 

"Puraké" conta majoritariamente com danças urbanas, entre elas: Hip-hop, Jazz Funk, Dancehall e Vogue. E também possui cenas de dança contemporânea. Dentre as músicas, é utilizada bastante a música eletrônica, carimbó eletrônico com músicas de Uaná System, e a música "Igapó", do cantor e compositor paraense Nilson Chaves.

A Khaos é uma companhia de dança independente, criada em 2019 com o objetivo de promover essa expressão artística no cenário paraense, totalizando sete anos de carreira. A companhia se destaca pela sua versatilidade e abrangência em variados estilos de dança, incluindo danças urbanas - sua principal vertente -, dança contemporânea, dança de salão e danças regionais.

Serviço:
Espetáculo 'Puraké - O Chamado das Águas'
🗓️ 19 de abril de 2026
📍 Teatro Estação Gasômetro, na Av. Gov Magalhães
Barata, 830 - São Brás, Belém (PA) 
⏰ 19h
🎟️ Entrada Gratuita
Espetáculo terá audiodescrição e interpretação de Libras.
Serão utilizadas luzes estroboscópicas que podem afetar pessoas sensíveis à luz

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

puraké - o chamado das águas

cia khaos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Novo disco de Madonna tem capa assinada por fotógrafo paraense

Natural de Icoaraci, Rafael Pavarotti já trabalhou com artistas como Beyoncé, Rihanna e Harry Styles

16.04.26 17h40

CULTURA

Produções da Amazônia chegam à Colômbia antes da abertura do festival em Belém

Iniciativa promove intercâmbio entre cinematografias da Amazônia e da América Latina

16.04.26 16h57

LEGADO

Legado de Padre Bruno Sechi é celebrado em espetáculo no Teatro Waldemar Henrique

O espetáculo documentário cênico “Bruno – Solidariedade, Paz e Luz na República de Emaús” narra a trajetória do Padre Bruno Sechi, desde sua infância na Itália até sua histórica atuação em defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Pará

16.04.26 12h31

SAÚDE

Luis Roberto inicia tratamento contra câncer e desabafa: 'A Copa agora é estar vivo'

Narrador iniciou nesta quinta-feira (16) o tratamento contra uma neoplasia cervical identificada recentemente e compartilhou o primeiro dia de internação em São Paulo

16.04.26 9h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIVER

Ex-marido de Isabel Veloso assume relação quatro meses após morte de influenciadora

"Seguir em frente não é traição", afirma Lucas Borbas ao revelar novo relacionamento após perda da mãe do seu filho

16.04.26 9h15

polêmica

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas de internautas após assumir novo romance

A publicação gerou uma onda de reações mistas entre os seguidores de Lucas

16.04.26 9h28

SAÚDE

Luis Roberto inicia tratamento contra câncer e desabafa: 'A Copa agora é estar vivo'

Narrador iniciou nesta quinta-feira (16) o tratamento contra uma neoplasia cervical identificada recentemente e compartilhou o primeiro dia de internação em São Paulo

16.04.26 9h28

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (16/04)?

O filme “A Menina que Acredita em Milagres" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

16.04.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda