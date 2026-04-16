'Puraké - O Chamado das Águas', da Cia Khaos, mostra em Belém a essência da Amazônia

A relação dos seres humanos com o meio ambiente é dinâmica. E, então, deve-se atentar para a necessidade do uso consciente e harmonioso dos recursos naturais, dado que cada ação gera um efeito no meio em que se vive, ou seja, na própria vida de quem interage com a natureza. Para falar sobre a Amazônia e seus desafios por meio da arte da dança, a Cia Khaos apresenta o espetáculo "Puraké - O Chamado das Águas" no Teatro Estação Gasômetro, em Belém, às 19h deste domingo (19), com entrada franqueada ao público.

O espetáculo tem apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura do Pará (Secult/PA). A dançarina Camille Melo, 23 anos, com atuação profissional com a dança e artes cênicas desde 2022 e produtora executiva e diretora geral de "Puraké", explica o que o público vai assistir no palco do Gasômetro. "O espetáculo de dança 'Puraké – O Chamado das Águas' é uma releitura da lenda amazônica do peixe elétrico poraquê, um exímio guerreiro que foi transformado em peixe como consequência de sua ganância e conta com diversas referências às lendas, à cultura e ao folclore amazônico".

"Situado em 'Araporã', um lugar harmonioso, porém distante e desconhecido, inspirado em 'Ratanabá', a suposta cidade perdida da Amazônia, o espetáculo apresenta dois grupos de habitantes: os coletores (representados pela cuia) e os caçadores (representados pela lança). Entre eles, destaca-se o caçador mais forte que, movido pela ambição de se tornar o maior guerreiro de todos os tempos, parte em uma jornada para dominar os elementos da natureza: fogo, água, terra e ar", conta Camille. Esse caçador é Aruanã, na companhia do amigo Curumim.

Primeiro, como repassa a produtora, ele enfrenta o fogo, mas se depara com as chamas, representadas pelo Curupira. "Em seguida, tenta dominar os rios, porém é impedido por uma gigantesca pororoca, simbolizada por Iara, a Mãe d’Água. Por fim, ao tentar dominar a terra, encontra um ser inimaginável: o Mapinguari. Diante desses encontros, passa a acreditar que seu desejo e sua ambição são impossíveis de realizar. Mal sabia ele que a natureza não se deixa conquistar sem cobrar o seu preço".

Raízes

Esse espetáculo configura-se como uma obra de caráter poético e reflexivo que aborda a relação entre o ser humano e a natureza a partir da jornada do personagem. "Propõe-se uma reflexão para que mais pessoas conheçam e se envolvam com as raízes culturais e lendas amazônicas, levando ao público uma experiência cultural que une dança e identidade regional", pontua Camille Melo.

O título do espetáculo é uma referência ao peixe elétrico (poraquê) abordado na obra e seu habitat natural, típico da Bacia Amazônica. Camille Melo destaca: "E, como uma forma de identidade da Cia Khaos, colocamos a letra 'k' em nossas criações artísticas. Nesse caso, substituímos a letra 'q' pela letra 'k', deixando ainda mais com a 'cara' da companhia".

Com uma hora de duração e além de Camille Melo na produção executiva e direção geral, "Puraké - O Chamado das Águas" tem Leandro Garcia como diretor artístico. São 18 bailarinos no palco. O espetáculo se estrutura em quatro cenas grandes, com momentos mais teatrais e números de dança, ao total configurando dez coreografias.

"Puraké" conta majoritariamente com danças urbanas, entre elas: Hip-hop, Jazz Funk, Dancehall e Vogue. E também possui cenas de dança contemporânea. Dentre as músicas, é utilizada bastante a música eletrônica, carimbó eletrônico com músicas de Uaná System, e a música "Igapó", do cantor e compositor paraense Nilson Chaves.

A Khaos é uma companhia de dança independente, criada em 2019 com o objetivo de promover essa expressão artística no cenário paraense, totalizando sete anos de carreira. A companhia se destaca pela sua versatilidade e abrangência em variados estilos de dança, incluindo danças urbanas - sua principal vertente -, dança contemporânea, dança de salão e danças regionais.

Serviço:

Espetáculo 'Puraké - O Chamado das Águas'

🗓️ 19 de abril de 2026

📍 Teatro Estação Gasômetro, na Av. Gov Magalhães

Barata, 830 - São Brás, Belém (PA)

⏰ 19h

🎟️ Entrada Gratuita

Espetáculo terá audiodescrição e interpretação de Libras.

Serão utilizadas luzes estroboscópicas que podem afetar pessoas sensíveis à luz