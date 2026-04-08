O que é neoplasia cervical? Entenda doença que afastou Luis Roberto da Copa do Mundo

O narrador esportivo Luis Roberto foi afastado da cobertura da Copa do Mundo de 2026 após ser diagnosticado com uma neoplasia na região cervical, identificada durante exames de rotina. A informação foi confirmada na última terça-feira (7), e o profissional informou que vai se dedicar integralmente ao tratamento.

Principal nome das transmissões esportivas da TV Globo após a saída de Galvão Bueno, o jornalista vinha sendo preparado para liderar a equipe durante o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

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O afastamento, no entanto, alterou o planejamento da emissora. Em publicação nas redes sociais, Luis Roberto afirmou que o quadro está sob controle e destacou que o diagnóstico foi feito no momento adequado, o que possibilita o início do tratamento com acompanhamento médico especializado.

O que é neoplasia cervical?

A neoplasia cervical é caracterizada pelo crescimento anormal de células na região do pescoço. Esse tipo de alteração pode atingir diferentes estruturas, como linfonodos, glândulas salivares, tireoide, além de áreas da cavidade oral, laringe e faringe.

O termo “neoplasia” é amplo e não indica, por si só, a gravidade do quadro. Isso porque pode se referir tanto a tumores benignos quanto malignos. No caso de Luís Roberto, não foram divulgados detalhes sobre o tipo específico da condição.

Diferença entre neoplasia benigna e maligna

Embora ambas envolvam crescimento celular anormal, existem diferenças importantes:

Neoplasia benigna: apresenta crescimento mais lento, geralmente localizado e sem capacidade de se espalhar para outros órgãos;

apresenta crescimento mais lento, geralmente localizado e sem capacidade de se espalhar para outros órgãos; Neoplasia maligna (câncer): tem comportamento mais agressivo, podendo invadir tecidos próximos e gerar metástases.

A definição do tipo depende de exames específicos, como biópsia, que permitem identificar a natureza das células envolvidas.

Quais são os sintomas mais comuns?

Os sinais de uma neoplasia na região cervical podem variar e, em muitos casos iniciais, não há sintomas evidentes. Entre os principais indícios, estão:

Aparecimento de nódulo ou caroço no pescoço;

Dor ou desconforto persistente na região;

Rouquidão ou alteração na voz;

Dificuldade para engolir;

Aumento de linfonodos (ínguas);

Perda de peso sem causa aparente, em casos mais avançados.

O diagnóstico costuma envolver exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, além de avaliação clínica detalhada e, quando necessário, biópsia.

Tratamento e importância do diagnóstico precoce

O tratamento da neoplasia cervical varia conforme o tipo, estágio e características do tumor. Entre as abordagens mais comuns, estão:

Cirurgia para remoção da lesão;

Radioterapia;

Quimioterapia;

Terapias-alvo e imunoterapia, em casos específicos;

Acompanhamento clínico, quando indicado.

A detecção precoce, como ocorreu no caso do narrador, aumenta as chances de controle da doença e amplia as possibilidades terapêuticas. E

m comunicado, Luís Roberto reforçou que está confiante no tratamento e destacou o apoio que tem recebido. “Claro que é um momento difícil. Profissionalmente a gente tinha um projeto que ia culminar com a Copa do Mundo, mas a ‘Copa’ agora é estar vivo, é poder seguir a vida ao lado das pessoas que estão do meu lado, que não soltaram a minha mão”, disse.