Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas de internautas após assumir novo romance

A publicação gerou uma onda de reações mistas entre os seguidores de Lucas

Gabrielle Borges
fonte

Lucas e Isabel (Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador Lucas Borbas voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (15) ao fazer uma declaração pública sobre seu novo relacionamento. O post, que foi amplamente comentado, aconteceu pouco mais de três meses após a morte de sua ex-esposa, a influenciadora Isabel Veloso, que faleceu em 10 de janeiro, aos 19 anos, após uma batalha contra o câncer.

Em seu perfil, Lucas compartilhou uma mensagem em que admite estar tentando seguir em frente, apesar da dor do luto. "Sim… estou me permitindo. E tem sido bom viver isso", escreveu ele, destacando seu processo de cura emocional e a experiência de iniciar um novo capítulo em sua vida.

O influenciador também falou sobre a pessoa com quem está se relacionando e a relação dela com seu filho, TuTu. "Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o TuTu feliz tem me deixado feliz. Eu nunca menti ao conhecer alguém", disse ele, reforçando que está sendo honesto com seus seguidores sobre o momento que está vivendo.

VEJA MAIS

image Em entrevista, Isabel Veloso deixou conselho sobre a morte
Influenciadora lutava contra câncer agressivo desde 2021 e esteve internada após transplante de medula óssea

image Isabel Veloso escreveu carta para filho 3 meses antes de morrer; veja
A influenciadora compartilhou o relato em publicação no Instagram no dia 12 de outubro de 2025

image Ex-marido de Isabel Veloso assume relação quatro meses após morte de influenciadora
"Seguir em frente não é traição", afirma Lucas Borbas ao revelar novo relacionamento após perda da mãe do seu filho

Críticas de internautas

A publicação gerou uma onda de reações mistas entre os seguidores de Lucas. Enquanto alguns criticaram a rapidez com que ele teria iniciado um novo relacionamento, outros defenderam sua atitude, destacando que a vida continua e que cada pessoa tem seu próprio tempo para seguir em frente.

"Homem não fica sem mulher, gente", escreveu um internauta, fazendo referência à rapidez com que muitos homens iniciam novos relacionamentos após a perda de suas parceiras. Por outro lado, outro seguidor questionou: "Mas gente, tem homem que arranja outra com a esposa viva! Vocês estão espantadas com o quê mesmo?".

"O amor não tem cronômetro"

Na manhã desta quinta-feira (16), o influenciador Lucas Borba usou seus stories no Instagram para rebater as críticas que tem recebido após iniciar um novo relacionamento três meses após a morte de sua ex-esposa, Isabel Veloso.

Em seu relato, Borba questionou a ideia de que o tempo deve ser um parâmetro para o luto ou para o amor:

"Muita gente está me julgando porque se passaram três meses. Mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto? Há quem leve anos. Há quem precise de meses. E há quem comece a viver esse luto muito antes da despedida final, como foi comigo", escreveu, deixando claro que cada pessoa tem o seu próprio tempo para lidar com a dor da perda.

O influenciador também fez questão de frisar que, durante o período difícil, ele esteve presente para Isabel até o último momento. "Eu não abandonei quando ficou difícil. Não virei as costas. Não falhei com ela. Fui marido, companheiro, cuidador e apoio até o último instante", afirmou. Ele também compartilhou o quanto a esposa o incentivava a seguir em frente, mesmo diante da batalha contra o câncer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celebridades

isabel veloso

lucas borbas
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Novo disco de Madonna tem capa assinada por fotógrafo paraense

Natural de Icoaraci, Rafael Pavarotti já trabalhou com artistas como Beyoncé, Rihanna e Harry Styles

16.04.26 17h40

CULTURA

Produções da Amazônia chegam à Colômbia antes da abertura do festival em Belém

Iniciativa promove intercâmbio entre cinematografias da Amazônia e da América Latina

16.04.26 16h57

LEGADO

Legado de Padre Bruno Sechi é celebrado em espetáculo no Teatro Waldemar Henrique

O espetáculo documentário cênico “Bruno – Solidariedade, Paz e Luz na República de Emaús” narra a trajetória do Padre Bruno Sechi, desde sua infância na Itália até sua histórica atuação em defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Pará

16.04.26 12h31

SAÚDE

Luis Roberto inicia tratamento contra câncer e desabafa: 'A Copa agora é estar vivo'

Narrador iniciou nesta quinta-feira (16) o tratamento contra uma neoplasia cervical identificada recentemente e compartilhou o primeiro dia de internação em São Paulo

16.04.26 9h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIVER

Ex-marido de Isabel Veloso assume relação quatro meses após morte de influenciadora

"Seguir em frente não é traição", afirma Lucas Borbas ao revelar novo relacionamento após perda da mãe do seu filho

16.04.26 9h15

polêmica

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas de internautas após assumir novo romance

A publicação gerou uma onda de reações mistas entre os seguidores de Lucas

16.04.26 9h28

SAÚDE

Luis Roberto inicia tratamento contra câncer e desabafa: 'A Copa agora é estar vivo'

Narrador iniciou nesta quinta-feira (16) o tratamento contra uma neoplasia cervical identificada recentemente e compartilhou o primeiro dia de internação em São Paulo

16.04.26 9h28

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (16/04)?

O filme “A Menina que Acredita em Milagres" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

16.04.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda