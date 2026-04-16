Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas de internautas após assumir novo romance

O influenciador Lucas Borbas voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (15) ao fazer uma declaração pública sobre seu novo relacionamento. O post, que foi amplamente comentado, aconteceu pouco mais de três meses após a morte de sua ex-esposa, a influenciadora Isabel Veloso, que faleceu em 10 de janeiro, aos 19 anos, após uma batalha contra o câncer.

Em seu perfil, Lucas compartilhou uma mensagem em que admite estar tentando seguir em frente, apesar da dor do luto. "Sim… estou me permitindo. E tem sido bom viver isso", escreveu ele, destacando seu processo de cura emocional e a experiência de iniciar um novo capítulo em sua vida.

O influenciador também falou sobre a pessoa com quem está se relacionando e a relação dela com seu filho, TuTu. "Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o TuTu feliz tem me deixado feliz. Eu nunca menti ao conhecer alguém", disse ele, reforçando que está sendo honesto com seus seguidores sobre o momento que está vivendo.

VEJA MAIS



Críticas de internautas

A publicação gerou uma onda de reações mistas entre os seguidores de Lucas. Enquanto alguns criticaram a rapidez com que ele teria iniciado um novo relacionamento, outros defenderam sua atitude, destacando que a vida continua e que cada pessoa tem seu próprio tempo para seguir em frente.

"Homem não fica sem mulher, gente", escreveu um internauta, fazendo referência à rapidez com que muitos homens iniciam novos relacionamentos após a perda de suas parceiras. Por outro lado, outro seguidor questionou: "Mas gente, tem homem que arranja outra com a esposa viva! Vocês estão espantadas com o quê mesmo?".

"O amor não tem cronômetro"

Na manhã desta quinta-feira (16), o influenciador Lucas Borba usou seus stories no Instagram para rebater as críticas que tem recebido após iniciar um novo relacionamento três meses após a morte de sua ex-esposa, Isabel Veloso.

Em seu relato, Borba questionou a ideia de que o tempo deve ser um parâmetro para o luto ou para o amor:



"Muita gente está me julgando porque se passaram três meses. Mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto? Há quem leve anos. Há quem precise de meses. E há quem comece a viver esse luto muito antes da despedida final, como foi comigo", escreveu, deixando claro que cada pessoa tem o seu próprio tempo para lidar com a dor da perda.

O influenciador também fez questão de frisar que, durante o período difícil, ele esteve presente para Isabel até o último momento. "Eu não abandonei quando ficou difícil. Não virei as costas. Não falhei com ela. Fui marido, companheiro, cuidador e apoio até o último instante", afirmou. Ele também compartilhou o quanto a esposa o incentivava a seguir em frente, mesmo diante da batalha contra o câncer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)