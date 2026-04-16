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Legado de Padre Bruno Sechi é celebrado em espetáculo no Teatro Waldemar Henrique

O espetáculo documentário cênico “Bruno – Solidariedade, Paz e Luz na República de Emaús” narra a trajetória do Padre Bruno Sechi, desde sua infância na Itália até sua histórica atuação em defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Pará

Bruna Dias Merabet
fonte

O elenco de “Bruno – Solidariedade, Paz e Luz na República de Emaús” une talentos da ETDUFPA (@etdufpa) e do Grupo de Teatro Emaús (Jeniffer Soares.)

O espetáculo “Bruno – Solidariedade, Paz e Luz na República de Emaús” apresentará mais uma montagem nesta sexta-feira, 17, no Teatro Experimental Waldemar Henrique, às 19h. A produção, classificada como um documentário cênico, narra a trajetória do padre Bruno Sechi, fundador do Movimento República de Emaús, falecido em maio de 2020. Porém, para esta exibição, a produção chega com novidades.

“Esse espetáculo foi montado pela primeira vez em 2022 e agora a gente volta numa parceria do projeto de extensão da Universidade Federal do Pará. É um projeto que já tem 30 anos, que é o Teatro Infanto-Juvenil ETDUFPA, da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Ele está em conexão com o projeto de teatro infantil do Grupo de Teatro Emaús. Então, nós vamos fazer juntos o espetáculo”, explica a diretora do espetáculo, Inês Ribeiro.

A encenação é realizada por alunos da Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA) e pelo Grupo de Teatro Emaús, sob a direção geral da professora Inês Ribeiro. A narrativa aborda passagens da vida de Bruno Sechi desde sua infância na Sardenha, Itália, até sua atuação no Brasil, onde chegou durante o período da ditadura militar.

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Na encenação do padre quando criança, são citadas as brincadeiras sem esquecer de destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, evidenciando o brincar e se divertir como direitos fundamentais de crianças e adolescentes, pilar defendido por Sechi.

O roteiro inclui sua formação na Teologia da Libertação, o contato com o movimento Tropicália e sua dedicação à defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

“No espetáculo tem performance das crianças com brincadeiras da Itália, homenageando a infância dele; temos uma música de Carnaval, com a qual foi homenageado o Emaús pelo Carnaval de Belém, ela é a abertura do espetáculo. A gente vem falando da infância do Bruno, depois da juventude com fotos, mas ao mesmo tempo a gente liga com a juventude tropicalista, aquela juventude... porque ele chegou aqui no período da ditadura militar e civil. Quando ele chega aqui, ele se apaixona pela juventude”, pontua.

Na primeira montagem, foi realizado um levantamento preliminar no museu do Memorial Padre Bruno Sechi e, em seguida, um levantamento documental. O espaço é mais um local que celebra o legado do fundador do Movimento República de Emaús e defensor dos direitos de crianças e adolescentes na Amazônia.

“Esse roteiro é meu, eu escrevi esse roteiro, faço a direção geral e envolvo estudantes de graduação da licenciatura em teatro, os educadores do EMAÚS, o grupo, por exemplo, Pandeiro Livre, que é um grupo de música de Belém. A gente vai se conectando com todo mundo”, explica Inês Ribeiro.

Ela explica que a concepção do museu foi fruto de um desejo manifestado pelo próprio Padre Bruno Sechi, que foi tirado do papel por ela e pelo professor de museologia Tadeu Costa, porém o homenageado não conseguiu usufruir.

“A primeira vez que foi montado foi só com as crianças do EMAÚS; agora a gente envolve as crianças que fazem teatro infantil na ETDUFPA e as que fazem teatro juvenil no EMAÚS”, explica.

Agende-se

Data: sexta, 17
Hora: 19h
Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique - Av. Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém

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