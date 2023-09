Sessão solene homenageia Padre Bruno Sechi na Assembleia Legislativa do Pará

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) promoveu uma sessão solene, nesta segunda-feira (18), em homenagem ao Pe. Bruno Secchi, fundador do Movimento República de Emaús (1939-2020). A cerimônia foi marcada pela emoção com os relatos sobre a trajetória do religioso italiano na capital paraense.

O evento abre a "Semana Solidária Padre Bruno Sechi", conforme prevê a Lei 9.231/2021, de autoria do deputado, delegado Nilton Neves, que presidiu a sessão no auditório João Batista, da Alepa. Um grupo de jovens assistidos pelo Movimento de Emaús apresentou a música "Matinê ao Por do Sol", um exemplo dos bons frutos do trabalho social.

Participaram da cerimônia a coordenadora geral do Movimento República de Emaús, Georgina Negrão; o vereador Túlio Neves, representando a Câmara Municipal de Belém; o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro; a presidente da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região, a juíza Roberta Santos; o presidente do Instituto Harisson Brazão, o delegado Benedito da Silva; e o conselheiro do Movimento República de Emaús, Francisco Batista.

A sessão também contou com representantes do Movimento República de Emaús, da juventude atendida pela entidade e, ainda, com servidores da Alepa e de Institutos que têm como exemplo o trabalho de Secchi.

A dedicação de padre Bruno Sechi à defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes foi reverenciada. "A sociedade está repleta de grandes exemplos em várias áreas e Padre Bruno foi, para nós, um grande exemplo de solidariedade", destacou o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio.

“Padre Bruno começou seu trabalho pensando na dignidade dos jovens e das crianças em situação de rua e exclusão. O mais urgente naquele momento era a fome. Ele queria dar a possibilidade de uma vida com dignidade a eles. Apesar das dificuldades, continuamos nesta caminhada", destacou a coordenadora geral do Movimento República de Emaús, Georgina Negrão.

O deputado Nilton Neves observou que o exemplo de padre Bruno é importante para a sociedade. “Nos faz refletir sobre o nosso papel enquanto tivermos vida”, afirmou o parlamentar, que conduz o instituto Maria Neves, que leva o nome da mãe dele.

"Ele dizia para pregarmos a solidariedade. Esta sessão solene trouxe mais união entre nós, vamos agora fazer reuniões mensais", complementou o deputado.

No próximo domingo (24), o Movimento estará nas ruas buscando doações da sociedade e contando com a colaboração de todos. Em torno de mil voluntários trabalham na ação.