Vida de Padre Bruno Sechi é tema de espetáculo teatral com apoio da UFPA

Desde seu falecimento em 2020, o padre Bruno Sechi, idealizador e fundador do Movimento República de Emaús, foi lembrado e homenageado em diversas ocasiões, como na mudança do nome da Estrada da Yamada, em Belém, para avenida Bruno Secchi, bairro do Bengui. Neste sábado, 10, o grupo teatral Emaús em Cena estreia o espetáculo “Bruno: solidariedade, paz e luz na República de Emaús”. É uma produção do Projeto Memória Cultural da Infância na Amazônia_Emaús, contemplado no IV Prêmio Proex de Arte e Cultura, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará (Proex/UFPA). A apresentação será às 9h30, na República de Emaús, na avenida Padre Bruno Secchi.

A professora e diretora do espetáculo, Inês Ribeiro, relata que a ideia do espetáculo veio do próprio Padre Bruno, quando manifestou o desejo de que fosse construído um museu ou memorial do Emaús. “Nós fizemos o levantamento preliminar do museu, agora estamos na fase de levantamento documental. A partir disso, organizamos um espetáculo de teatro documentário, que é uma categoria dentro do teatro”, explica.

O professor de Museologia da UFPA, Tadeu Costa, que participa da coordenação do evento, destaca a relação que o espetáculo busca entre a comunidade do bairro do Bengui e o evento. “A expectativa é que a comunidade tenha um maior entendimento das questões defendidas por padre Bruno. Esse entendimento é fundamental para que mais pessoas se aproximem do Movimento República de Emaús e juntem-se às causas que o Movimento apoia. Essa solidariedade que almejamos”, declara.

Durante o espetáculo, o Grupo Teatral Emaús em Cena será acompanhado por jovens musicistas da banda Musicalizando Direitos, ambos compostas por crianças e adolescentes. O evento é livre para todos os públicos e gratuito, e não necessita de inscrição prévia para assistir.

Quem era o padre Bruno Secchi?

No dia em que faleceu, em 29 de maio de 2020, Padre Bruno Sechi estava perto de completar 81 anos, o que ocorreria no dia 31 de julho. Em 2018, ele festejou 50 anos de sacerdócio. Fundador da República do Pequeno Vendedor em 1970, Padre Bruno já não ocupava cargo executivo, mas era o orientador do Conselho Geral e do Colegiado Executivo do Movimento.

Pedro Bruno foi encontrado desfalecido no escritório de sua residência por um segurança, que o socorreu de imediato. Passado o impacto, a República de Emaús lamentou profundamente o súbito falecimento do seu fundador em um comunicado público.

"Ao ratificar os ideais de padre Bruno Sechi, em defesa de crianças e adolescentes, a instituição e seus familiares (residentes na Itália) agradecem as inúmeras manifestações de solidariedade e apoio recebidas de autoridades, colaboradores e simpatizantes do Movimento em vários lugares do Brasil e do mundo", afirma o comunicado da instituição.

Padre Bruno nasceu na Itália, chegando ao Brasil durante a ditadura civil e militar. O espetáculo aborda parte da vida do sacerdote: a infância na Sardenha, a juventude como seminarista, o encontro com o movimento cultural da Tropicália, a formação ideológica na teologia da Libertação, além de sua atuação na defesa dos direitos e dignidade de crianças e adolescentes.

O espetáculo tem direção geral da professora Inês Ribeiro, vinculada à Escola de Teatro e Dança da UFPA - ETDUFPA, e de Antônio Rosário, do EMAÚS. A assessoria museológica é do professor Tadeu Costa da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará (FAV/ UFPA).