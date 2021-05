Padre Bruno Sechi ganha homenagem de grafiteiros da Terra Firme

A realidade das periferias vem sendo tema das iniciativas do Cineclube TF desde 2018. Uma delas é a galeria de arte urbana “Amor Preto Minha Cria”, que vem ganhando cores e formas com o apoio do Prêmio Preamar de Arte e Cultura, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura.

A iniciativa é do PeriferArt, grupo de trabalho do Cineclube TF que atua com artes visuais e grafite e é coordenado por Maíra Velozo. Com ajuda dos grafiteiros do bairro, o projeto oferece oficinas de grafites a outros jovens que entregarão à comunidade painéis retratando a memória e identidade sócio-cultural do território onde vivem.

Nesse domingo, o coletivo entregou um painel grafitado com a imagem do padre Bruno Sechi, que foi fundador da República de Emaús, que atua há mais de 50 anos com atividades em prol das periferias. Ele dedicou sua vida desenvolvendo projetos sociais para crianças e jovens.

Sechi ganhou destaque pelos programas sociais. O sacerdote atuou muitos anos na Escola Salesiano do Trabalho e, na década de 80, ganhou destaque mundial participando das ações políticas no Brasil, que culminaram na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Sechi era italiano (mas de coração paraense) e tinha 80 anos quando morreu após complicações da covid-19, da qual ele chegou a se recuperar. Ele atuou em várias paróquias da Arquidiocese de Belém e o último posto que ocupou foi o da Paróquia São João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga.

No mês de maio acontece a "Semana Padre Bruno Sechi", projeto que estimula a prática da solidariedade. A programação da semana deverá incluir entrega de cestas básicas, palestras e eventos sobre solidariedade.

Além do painel em homenagem ao padre Bruno, os jovens do projeto Cineclube TF participarão com os GTs de Poesia Preta, com recitação e rap autorais, como amostra dos saraus realizados pelo coletivo.

“Padre Bruno foi um grande exemplo de solidariedade para nossas comunidades. É preciso preservar sua memória de luta pelas periferias. Esse pequeno sarau e a intervenção urbana que o Cineclube TF entregará à Terra Firme é apenas mais uma forma de agradecer à sua vida e à sua luta”, afirma Lília Melo, coordenadora do projeto.

Ela lembra que foram os próprios jovens do projeto que escolheram homenageá-lo com o painel. Na ocasião, o Cineclube TF também fará a entrega dos resultados do Prêmio Preamar de Arte e Cultura, por meio da entrega de uma galeria de arte urbana com painéis grafitados por todo o bairro da Terra Firme.

Ao todo, foram entregues cinco murais, que contam histórias reveladas nas reuniões entre pais e filhos promovidas pelo Cineclube TF com o intuito de fortalecer laços familiares e abrir espaços de diálogo.

"A arte salva e através dela podemos potencializar os dons dos jovens. A arte, para nós, é tudo", afirma Lília.