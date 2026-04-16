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Três Graças: Lucélia capricha nas maldades e terá fim trágico na novela; saiba como será

A vilã Lucélia, de Três Graças, tem seu destino final revelado no penúltimo capítulo da trama

Estadão Conteúdo

A personagem Lucélia, de Três Graças, terá um fim brutal no penúltimo capítulo da novela. A vilã, interpretada por Daphne Bozaski, encerra sua trajetória marcada por manipulação, ambição e violência.

Sua morte acontece durante uma perseguição por milhões escondidos na estátua. Lucélia descobre que o dinheiro está nas mãos de Arminda e inicia uma busca obsessiva pela fortuna.

No clímax dessa perseguição, a personagem é atropelada. Esta sequência final foi adiantada ao Notícias da TV, marcando o desfecho da vilã.

A ascensão e queda da vilã Lucélia

Nos capítulos finais de Três Graças, Lucélia viveu o auge de seu poder. Após encontrar o dinheiro escondido, assumiu o controle do tráfico da Chacrinha.

A personagem passou a andar armada e adotou uma postura autoritária. Ela humilhava aliados e acreditava estar acima de qualquer ameaça.

A sensação de invencibilidade, porém, durou pouco. A fortuna passou por diferentes mãos em uma sequência de traições e reviravoltas, envolvendo personagens como Bagdá e Joaquim.

O dinheiro chegou até Arminda, que se tornou uma rival à altura de Lucélia. Tomada pela ganância, a vilã perdeu o controle da situação.

Essa busca sem limites pela fortuna culmina em sua morte, marcando o desfecho da personagem na trama.

Trajetória de manipulação e violência

Desde o início da novela, Lucélia construiu sua imagem com base na dissimulação. Utilizava uma aparência frágil como fachada para esconder atitudes calculadas e um comportamento cruel.

Ao longo da trama, acumulou crimes e revelou camadas mais sombrias. Isso incluiu o envolvimento na morte dos próprios pais, informação exposta por Bagdá que marcou um ponto de virada.

A personagem também foi responsável por arquitetar o sequestro de seu tio e do companheiro dele. Essa ação ampliou ainda mais sua lista de atos violentos.

Alianças perigosas na reta final de Três Graças

Na reta final da novela, Lucélia volta a se aliar ao vilão Ferette. Ela atua como informante em um plano decisivo contra a protagonista da trama.

Seu envolvimento inclui a sabotagem de um casamento e o repasse de informações estratégicas. A personagem segue mergulhada no jogo de interesses, mesmo diante de um colapso iminente.

Esta escolha reforça o arco da vilã, que se aprofunda ainda mais no crime. Enquanto isso, outros personagens de Três Graças caminham para a redenção.

O desfecho simbólico da vilã Lucélia

Ao tentar recuperar o dinheiro que representa sua ambição, Lucélia torna-se vítima do próprio caminho que construiu ao longo da novela.

A notícia de sua morte será levada à família por Juquinha. A cena marca o desfecho da personagem e convida à reflexão sobre suas escolhas.

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