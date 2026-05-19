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Indireta? Zé Felipe posta vídeo com música sugestiva após 'flertar' com Vírginia

Cantor apareceu treinando ao som de 'Homem É Homem, Moleque É Moleque' após comentar publicação da ex

O Liberal
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Vini Jr e Vírginia ficaram juntos por cerca de seis meses (Reprodução/ Redes sociais)

O cantor Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19), após publicar um vídeo treinando na academia em meio à repercussão do término entre Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr.

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Na gravação, o artista aparece ao som da música "Homem É Homem, Moleque É Moleque", parceria com Nattan.

O trecho escolhido para acompanhar o vídeo chamou atenção dos seguidores: “Você tá de cara com o cara que você merece. Você vai ver que homem é homem e moleque é moleque”.

A publicação ocorreu poucas horas depois de Virginia compartilhar novas fotos em Dubai. Nos comentários, o cantor decidiu provocar a ex-mulher.  "Bom dia, fica bem kkk”, disse Zé Felipe. A  frase repercutiu entre os internautas por lembrar a mensagem publicada por Vinícius Júnior ao comentar o fim do relacionamento com a influenciadora.

Mensagem de Vinícius Júnior repercutiu nas redes

Ao anunciar o término do namoro com Virginia, o atleta publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo pelos momentos vividos ao lado da influenciadora.

“Obrigado por tudo. Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado. Tudo de melhor e sucesso na sua vida. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida para mim. Fica bem”, escreveu o jogador do Real Madrid.

O relacionamento entre Virginia e Vini Jr teria durado cerca de seis meses, segundo publicações nas redes sociais.

 

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