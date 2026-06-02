O clima de pagode tomou conta do Mercado de São Brás, em Belém, na manhã desta terça-feira (2). O espaço foi escolhido pelo grupo Menos é Mais para a gravação de mais uma edição do projeto audiovisual “Molho é do Brasil”, que vem sendo registrado em diferentes capitais brasileiras.

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A gravação estava prevista para começar por volta das 11h, mas, desde as primeiras horas do dia, fãs do grupo já ocupavam os arredores do ponto turístico na tentativa de garantir um lugar mais próximo dos músicos. O acesso ao evento foi realizado exclusivamente por meio de cortesias distribuídas para pessoas que adquiriram ingressos para o show da turnê “Churrasquinho”, realizado no último sábado (30), no Estádio Mangueirão.

Formado por Duzão (vocal), Gustavo Góes (repique), Paulinho Félix (pandeiro) e Ramon Alvarenga (surdo), o grupo manteve a proposta característica do projeto, com os integrantes reunidos em torno de mesas, reproduzindo o ambiente descontraído de um encontro entre amigos.

VÍDEO: Pablo participa de gravação do Menos é Mais em Belém e anima público no Mercado de São Brás (Crédito: João Davi Araujo) (Crédito: João Davi Araujo)

Em dado momento, o público foi surpreendido pela participação especial do cantor Pablo do Arrocha. A presença do artista movimentou os fãs que acompanhavam o registro audiovisual no mercado.

A produção também incorporou elementos da cultura paraense ao cenário. Entre os itens espalhados pelas mesas estavam garrafas de cachaça de jambu e unhas de caranguejo, referências bastante associadas à gastronomia local.