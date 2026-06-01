VÍDEO: Gustavo Goes, do Menos é Mais, enaltece cultura paraense e elogia Belém: 'venham conhecer'

O percussionista Gustavo Goes, integrante do grupo Menos é Mais, usou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para compartilhar sua experiência em Belém e elogiar a cultura, a gastronomia e a receptividade dos paraenses.

O músico está na capital paraense desde o último fim de semana, quando o grupo se apresentou no Estádio do Mangueirão com a turnê "Churrasquinho". A estadia, porém, foi prolongada por conta da gravação de um novo audiovisual do projeto "Molho", marcada para esta terça-feira (2), no Mercado de São Brás.

VEJA MAIS

Aproveitando o tempo livre na cidade, Gustavo visitou pontos turísticos e destacou a importância de conhecer destinos brasileiros.

"Antes de você querer conhecer o mundo inteiro, viajar para o outro lado do oceano, conheça o Brasil. Eu estou falando isso porque é a quarta vez que eu estou aqui em Belém e a primeira vez que, de fato, estou conseguindo aproveitar a cidade, passear e conhecer melhor. Nessa vida louca que a gente tem, normalmente toca em uma cidade e no outro dia já está viajando", disse.

Assista o vídeo completo:

Em seguida, o artista recomendou a visita à capital paraense. "A minha nota para Belém é: venham, vocês precisam conhecer. Dei vários rolês por aqui. É um lugar que tem muitos pontos turísticos e tudo muito perto um do outro."

Entre os locais visitados, ele citou alguns dos principais cartões-postais da cidade. "Fui ao Ver-o-Peso, fui à Estação das Docas, tem o Portal da Amazônia também. Tem muitos lugares que você pode conhecer, um perto do outro, de forma democrática e com muita história. E apesar de tudo aqui ter sido construído há muito tempo, é uma cidade muito bem revitalizada."

"Ontem eu estava tomando açaí, mas tem o tacacá, tem o pato no tucupi, tem a maniçoba. Tem muita comida típica que você só encontra aqui no Pará, em Belém", completou.

Gustavo ainda ressaltou a forma como foi recebido pelos moradores da cidade. "A galera é muito gente boa. E não é porque eu sou do Menos é Mais, até porque muita gente nem me reconhece na rua. Mas as pessoas que vinham falar comigo eram super receptivas. Elas querem que quem é de fora venha conhecer a cidade, porque elas sabem o quanto ela é boa e têm certeza de que qualquer pessoa vai sair daqui falando bem de Belém."

A passagem do grupo por Belém continua nesta terça-feira (2), quando será realizada a gravação do novo audiovisual do projeto "Molho", no Mercado de São Brás. O acesso ao evento será exclusivo para fãs que participaram do show realizado no Mangueirão e receberam um link especial para retirada dos ingressos.