Influencer faz seguro de partes íntimas avaliado em R$ 2 milhões e causa polêmica

A modelo e influenciadora digital Mari Reis, de 30 anos, está dando o que falar nas redes sociais após revelar que contratou um seguro inédito no Brasil: uma apólice de R$ 2 milhões para proteger suas partes íntimas. Criadora de conteúdo adulto e ex-campeã de fisiculturismo, ela afirma que o investimento é uma forma de garantir estabilidade financeira e proteger o seu maior ativo profissional.

“Meu corpo é meu trabalho, minha fonte de renda, meu patrimônio. Foram anos de investimento em estética, alimentação, treinos e saúde. Nada mais justo do que proteger aquilo que sustenta a minha carreira”, diz Mari, que já acumula mais de R$ 4 milhões em faturamento em plataformas como Privacy e OnlyFans. A influenciadora, que deixou o esporte profissional em 2022, hoje é uma das criadoras de conteúdo +18 mais populares do país.

De acordo com Mari, o contrato inclui cobertura para lesões durante treinos físicos, efeitos colaterais de procedimentos estéticos e acidentes durante gravações. Inicialmente, a influenciadora havia feito um seguro apenas para os glúteos, mas conseguiu ampliar a apólice após negociações com a seguradora.

“O corretor achou que fosse uma brincadeira. Mas, ao ver meu faturamento e a exposição do meu corpo no trabalho, entenderam que era uma proposta séria. Hoje tenho um contrato real, com cláusulas específicas”, contou.

Mari defende que o seguro é uma forma de valorização profissional. “Se algo acontece com o meu corpo, eu paro de trabalhar. Essa proteção é essencial para mim, tanto financeiramente quanto emocionalmente”, disse. "Se artistas podem segurar a voz e atletas, as pernas, por que uma criadora de conteúdo +18 não poderia segurar suas partes íntimas? É meu ativo principal."

Com uma rotina rigorosa de treinos e estética, Mari acredita que sua decisão pode abrir caminho para outras profissionais do setor. Além do seguro, Mari celebrou recentemente a compra de um Porsche rosa, que simboliza, segundo ela, sua independência financeira. “Fizemos um cálculo do quanto meu corpo vale. É um seguro caro, sim, mas estou tranquila. Isso também é uma forma de valorizar quem eu sou e o que construí.”