Cléo Cadillac, afilhada de Rita, revela segredos das plataformas adultas 

A modelo e atriz Cléo Cadillac, afilhada de Rita Cadillac, tem investido nos plataformas adultas. Cléo esteve recentemente em Belém para realizar um show sensual em uma casa de swing de Belém na última sexta-feira (16). Em passagem pela cidade, a modelo falou um pouco com a equipe do Grupo Liberal sobre a carreira e os desafios do entretenimento adulto na internet.

Além de canais no OnlyFans, Privacy e redes sociais (@cleocadillacoficial), Cléo também é produtora de filmes independentes para sites adultos. Cléo já foi capa das revistas Playboy, Sexy e candidata à Miss Bumbum, em 2016, com o apoio da madrinha Rita Cadillac. Ela viveu uma transição na carreira. Desde 2010, a modelo começou a trabalhar com conteúdo em plataformas digitais. Para ela, o momento atual do mercado é muito melhor do que antes.

“Não sinto falta do modelo antigo. Prefiro agora que podemos escolher os atores com quem queremos trabalhar. Eu posso produzir minha cena e tudo”, avalia.

Cléo também canta e faz shows em boates e casas de swing. “Eu canto funk, a regravação da minha madrinha ‘É bom para o moral’. Eu faço uma performance no palco. É bem bacana. É um show bem sensual. Tem casas que não tiro a roupa toda. Tem um strip-tease. E tem locais que posso tirar toda a roupa e fazer aquela performance”, declarou.

O contato direto com os fãs pelas plataformas também gera momentos inusitados. Além de pedidos para realizar fetiches, Cadillac ainda recebe propostas para analisar o tamanho dos pênis dos homens. “Engraçado que pedem assim ‘você pode analisar o meu...’. Eles querem que eu analise por vídeo até colocam um Redbull do lado para comparar”, revela.

Já para as produções de filmes eróticos nas plataformas de vídeo, um dos maiores pedidos que Cléo recebe é para a gravação com mulheres trans. “Vem muita gente pedindo para fazer um vídeo com trans. Eles querem também atores antigos que já gravaram comigo, mas não estão gravando mais”, conta.

Nas plataformas digitais, os seguidores são de todo o mundo. Há árabes, indianos e americanos. “A pessoa te segue hoje e mês que vem não segue mais. Você ganha por seguidores. Mês que vem se não estiver produzindo um conteúdo legal, as pessoas te esquecem”, confessa.

Para conseguir aumentar a quantidade de fãs e engajamento, Cléo prepara os conteúdos e trabalha com marketing integrado entre as plataformas. “É um processo mesmo de marketing. As pessoas pensam que é fácil. Mas você tem que estar com o Instagram bem movimentado, o Telegram, Twitter para divulgar. Tem que buscar seguidores do Instagram e levar para o Telegram porque é lá que você pode chamar para entrar no seu canal, pode colocar fotos mais quentes que o Instagram não permite”, detalha.