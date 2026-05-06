Juntos de novo? Sophie Charlotte e Xamã reacendem rumores de reconciliação

Sophie Charlotte e Xamã, que terminaram o relacionamento em fevereiro, estão reacendendo rumores de uma possível reconciliação. A proximidade entre os dois tem sido notada em eventos, tanto nos bastidores quanto fora das câmeras.

Mesmo após o ponto final no namoro, os artistas mantêm convivência e contato, inclusive com a família da atriz, o que já levanta suspeitas sobre a retomada da relação.

Um dos momentos que chamou a atenção foi durante a festa de despedida da novela "Três Graças". O evento ocorreu na última segunda-feira, 4, em um bar na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio.

VEJA MAIS

Olhares e celebrações na festa

Na ocasião, os olhares constantes de Xamã em direção à Sophie Charlotte não passaram despercebidos. A atriz se divertiu com colegas ao som de "Pelados em Santos", clássico do Mamonas Assassinas.

Já Xamã apareceu em registros dançando sozinho, mas com a atenção frequentemente voltada para ela. Em outro momento, os dois posaram próximos para uma foto com um fã presente.

Encontro no cinema reforça especulações

Fora da festa, outro episódio contribuiu para alimentar os rumores. No fim de abril, ambos foram vistos em uma sessão do filme "Michael".

Apesar de não terem feito publicações nas redes sociais sobre o encontro, a presença do cantor foi registrada por um fã, que acabou revelando a coincidência. Nas imagens, Sophie aparece logo atrás de Xamã, na área de compra de pipoca. A mãe da atriz, Renate Elisabeth Wolf, também estava no local. Ela surgiu ao fundo do registro, usando uma camisa branca listrada.

O casal se conheceu nos bastidores do remake de "Renascer", exibido pela Globo em 2024. O relacionamento chegou ao fim no início deste ano. Na época, ambos apagaram das redes sociais as fotos que mantinham juntos. O romance foi marcado por idas e vindas ao longo de 2025.