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Globo transforma despedida de 'Três Graças' em especial musical com Belo, Xamã e elenco

O especial terá apresentações de Belo, Xamã e Péricles, além das participações de Sophie Charlotte, Alana Cabral, Gabriela Medvedovsky e Pedro Novaes

Estadão Conteúdo

A despedida de Três Graças promete ultrapassar os limites da televisão. Nesta sexta-feira, 15, logo após a exibição do último capítulo da novela dos "três Silvas" - Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva -, a TV Globo leva ao ar o especial Turnê Três Graças, projeto musical que reúne artistas do elenco e nomes ligados à trilha sonora da trama em uma grande celebração do fenômeno da novela.

Com apresentações de Belo, Xamã e Péricles, além das participações de Sophie Charlotte, Alana Cabral, Gabriela Medvedovsky e Pedro Novaes, o especial foi pensado como uma extensão emocional da história que conquistou o público nos últimos meses. A proposta mistura música, memória afetiva e cenas marcantes para transformar o encerramento da novela em um evento televisivo e presencial ao mesmo tempo.

Último capítulo será exibido em telão durante evento em São Paulo

A gravação do especial acontece diretamente da Vibra São Paulo, onde o público acompanhará, ao vivo, a transmissão do último capítulo da novela em um grande telão instalado no espaço.

Somente após o fim da exibição é que o show começa oficialmente, criando uma espécie de continuação da experiência para os fãs da trama. A ideia da Globo é transformar o desfecho da novela em um momento coletivo, aproximando elenco, música e público em uma mesma celebração.

O evento é aberto ao público e os ingressos estão sendo vendidos pela Ticketmaster.

Belo e Xamã comandam apresentações

À frente da noite estão Belo e Xamã, dois nomes que tiveram forte ligação com a novela ao longo da exibição.

Além da presença musical, o especial também reforça uma das histórias que mais movimentaram Três Graças, o reencontro entre Belo e Viviane Araújo na dramaturgia, quase duas décadas após o fim do relacionamento dos dois na vida real.

Na trama, os personagens Consuelo e Misael reacenderam memórias afetivas do público, especialmente em cenas marcadas por emoção, conflitos e referências discretas à história do ex-casal fora das telas.

Novela ultrapassou a TV e virou fenômeno multiplataforma

Ao longo dos meses, Três Graças expandiu sua presença para além da programação tradicional da televisão.

Além da turnê musical, a trama ganhou até uma novelinha vertical derivada do casal "Loquinha", interpretado por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky. O spin-off digital, lançado nas redes da Globo, conquistou fãs no Brasil e fora dele com episódios curtos e legendas em outros idiomas.

A estratégia ajudou a novela a dialogar com diferentes públicos, desde fãs clássicos de novelas até espectadores mais jovens e conectados às plataformas digitais.

Especial aposta em mistura entre música e dramaturgia

O projeto Turnê Três Graças também funciona como uma homenagem à importância da música dentro da novela.

Ao longo da exibição, a trilha sonora se tornou um dos pontos fortes da produção, ajudando a ampliar o impacto emocional de cenas importantes da trama. O especial promete revisitar parte desses momentos através de apresentações ao vivo e encontros inéditos no palco.

A direção artística é assinada por Luiz Henrique Rios, com direção de Rodrigo Nascimento, produção de Nicolas Rebouças, produção executiva de Valesca Campos e direção de gênero de Joana Thimoteo.

Despedida celebra um dos maiores sucessos recentes da Globo

Com forte repercussão nas redes sociais, personagens populares e estratégias que aproximaram a novela do público fora da televisão, Três Graças se consolidou como um dos folhetins mais comentados dos últimos anos da Globo.

Agora, ao transformar o último capítulo em uma experiência musical e coletiva, a emissora encerra a trajetória da novela apostando justamente no que tornou a produção um sucesso: emoção, identificação popular e conexão direta com o público.

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TV/NOVELAS/TRÊS GRAÇAS/FINAL/MUSICAL
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