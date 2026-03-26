Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa O Liberal 26.03.26 13h45 Frase causou polêmica nas redes sociais (Divulgação) O lançamento da camisa da Seleção Brasileira gerou muitos comentários nas redes sociais. O uniforme, produzido pela Nike, apresentou algumas novidades e uma delas foi a frase “Vai, Brasa”, que provocou estranhamento e causou polêmica. Apesar da ideia da fornecedora, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, afirmou que a frase não vai estar no manto verde e amarelo. "Pelo respeito que eu tenho com a bandeira do Brasil, que todos já sabem, e pelo respeito que eu tenho pela Seleção Brasileira, não tem 'Brasa' no nosso uniforme principal. Isso foi feito em relação à Nike para essa campanha publicitária, isoladamente, mas deixo claro que o nosso uniforme é o nosso manto, é o verde e amarelo, sempre deixo isso claro, e não vai ter essa questão de 'Brasa'", declarou Xaud durante entrevista para a ESPN. O presidente ainda disse que foi pego de "surpresa" com a escolha da Nike e que esperou o feedback do público para decidir se seguiria ou não com a frase. VEJA MAIS Designer da Nike explica cores da camisa da seleção e Vai, Brasa no uniforme Zico questiona Neymar: 'Não estava sendo profissional' Zico citou Messi e Cristiano Ronaldo como os outros dois nomes que sempre estiveram no mesmo patamar do brasileiro 'Não vejo uma Copa do Mundo sem Neymar', diz Mbappé O francês destacou a relevância do camisa 10 no cenário mundial antes de amistoso contra a Seleção Brasileira "O segundo ponto: fomos pegos um pouco de surpresa. A gente esperou essa repercussão, ver o que iam falar, esperamos um pouco esse feedback da nossa patrocinadora, mas estou hoje aqui tentando esclarecer e tranquilizar toda a nação brasileira que isso não confere, não vai ter 'Brasa' no nosso uniforme", destacou o presidente, que reafirmou o respeito pelas cores e identidade do uniforme. "Não, não vai ter, até porque isso é respeito. Eu falo muito em respeito em relação ao nosso uniforme e à nossa bandeira, e o nosso nome é 'Brasil'. Então, vai ter 'Brasil' no nosso meião, e não 'Brasa'", completou Samir Xaud. O “Vai, Brasa” foi uma tentativa da empresa de emplacar um "grito da torcida", que não deu muito certo, pois os torcedores apontaram que os brasileiros não chamavam a Seleção Brasileira de “Brasa”. O uniforme também incorpora elementos culturais brasileiros de forma sutil, como nas listras laterais do calção, inspiradas na vestimenta tradicional da capoeira. O escudo e a gola do uniforme também receberam atenção especial, combinando elementos clássicos e contemporâneos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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