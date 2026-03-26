Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira

O lançamento da camisa da Seleção Brasileira gerou muitos comentários nas redes sociais. O uniforme, produzido pela Nike, apresentou algumas novidades e uma delas foi a frase “Vai, Brasa”, que provocou estranhamento e causou polêmica. Apesar da ideia da fornecedora, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, afirmou que a frase não vai estar no manto verde e amarelo.

"Pelo respeito que eu tenho com a bandeira do Brasil, que todos já sabem, e pelo respeito que eu tenho pela Seleção Brasileira, não tem 'Brasa' no nosso uniforme principal. Isso foi feito em relação à Nike para essa campanha publicitária, isoladamente, mas deixo claro que o nosso uniforme é o nosso manto, é o verde e amarelo, sempre deixo isso claro, e não vai ter essa questão de 'Brasa'", declarou Xaud durante entrevista para a ESPN.

O presidente ainda disse que foi pego de "surpresa" com a escolha da Nike e que esperou o feedback do público para decidir se seguiria ou não com a frase.

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"O segundo ponto: fomos pegos um pouco de surpresa. A gente esperou essa repercussão, ver o que iam falar, esperamos um pouco esse feedback da nossa patrocinadora, mas estou hoje aqui tentando esclarecer e tranquilizar toda a nação brasileira que isso não confere, não vai ter 'Brasa' no nosso uniforme", destacou o presidente, que reafirmou o respeito pelas cores e identidade do uniforme.

"Não, não vai ter, até porque isso é respeito. Eu falo muito em respeito em relação ao nosso uniforme e à nossa bandeira, e o nosso nome é 'Brasil'. Então, vai ter 'Brasil' no nosso meião, e não 'Brasa'", completou Samir Xaud.

O “Vai, Brasa” foi uma tentativa da empresa de emplacar um "grito da torcida", que não deu muito certo, pois os torcedores apontaram que os brasileiros não chamavam a Seleção Brasileira de “Brasa”.

O uniforme também incorpora elementos culturais brasileiros de forma sutil, como nas listras laterais do calção, inspiradas na vestimenta tradicional da capoeira. O escudo e a gola do uniforme também receberam atenção especial, combinando elementos clássicos e contemporâneos.