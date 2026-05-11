Palmeiras diz que CBF admite erro em gol anulado de Fuchs e alerta: 'Comprometem credibilidade' O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 34 pontos Estadão Conteúdo 11.05.26 21h47 Em nota divulgada na noite desta segunda-feira, o Palmeiras afirmou que a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) admitiu erro na anulação do gol de Bruno Fuchs, que daria vitória ao time alviverde sobre o Remo, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. No lance em questão, a bola bateu levemente na mão de Flaco López antes de ficar afeita a Bruno Fuchs, que chutou e marcou o que seria o gol da virada. O árbitro foi ao monitor, revisou o lance com apoio do VAR e decidiu pela anulação. De acordo com a manifestação do clube alviverde, o diretor de futebol, Anderson Barros, pediu providências para que erros desta magnitude não voltem a acontecer e alertou para o risco de que novos equívocos diminuam a credibilidade do torneio. O Palmeiras refuta informações que surgiram ao longo do dia de que o clube teria pedido uma punição ao árbitro do jogo, Rafael Klein, e ao árbitro de vídeo, Rafael Traci. "O clube entende que todos os profissionais, incluindo os melhores, são suscetíveis a falhas," A agremiação elogiou os investimentos feitos pela CBF para a melhoria da arbitragem brasileira, mas voltou a criticar a falta de simetria em decisões como a de punir o árbitro Ramon Abatti Abel em 2025 pela não marcação de um pênalti a favor do São Paulo contra o Palmeiras. "Soluções simplistas, adotadas apenas com o intuito de oferecer satisfação momentânea ao ambiente externo ou a terceiros, não contribuirão com a evolução da arbitragem e do futebol nacional", concluiu. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 34 pontos. O tropeço, porém, permitiu que o segundo colocado, Flamengo, encurtasse a distância para somente quatro pontos. Nesta semana, o time alviverde tem pela frente o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil diante do baiano Jacuipense. Na ida, os comandados de Abel Ferreira ganharam por 3 a 0. A partida está agendada para quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina-PR. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras gol CBF COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Palmeiras tem o maior público da rodada da Série A; veja números Exatos 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão. Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva 11.05.26 18h44 Futebol Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. 11.05.26 17h18 futebol Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos 11.05.26 13h49 futebol Com ingresso a partir de R$ 50, Remo inicia venda para jogo da Copa do Brasil contra o Bahia Time azulino tem a vantagem para a partida de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (13) 11.05.26 13h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem 11.05.26 10h06 FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05