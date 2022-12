Uefa e Conmebol assinam acordo de parceria que permite aos técnicos brasileiros atuação na Europa

A Conmebol e a Uefa anunciaram nesta quinta-feira (22) um acordo que diz respeito à formação e capacitação dos treinadores da América do Sul e Europa. O encontro entre os dirigentes internacionais aconteceu em Doha. Nele, os presidentes Alejandro Dominguez, da Conmebol, e Aleksander Ceferin, da Uefa, assinaram uma aliança de Acordo Operativo sobre o Reconhecimento Mútuo de Qualificações e Competências dos Treinadores, além de um Acordo Técnico para o Desenvolvimento dos Técnicos.

A nova aliança estabelece os requisitos mínimos e o procedimento para o reconhecimento das qualificações de treinadores pela Uefa (atualmente com foco na licença Pro, licença A ou Licença A Goleiros) conforme a Convenção de Treinadores da Conmebol e Qualificação de Treinadores Conmebol e com a Convenção de Treinadores da Uefa.

A partir daí, será possível harmonizar muitos critérios para a educação e desenvolvimento do treinador. Na prática, o termo celebrado é uma reivindicação antiga do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no intuito de permitir aos treinadores com formação em solo brasileiro, que possam atuar no futebol europeu e também na área de abrangência da Conmebol, que abrange 10 países da América do Sul, incluindo o Brasil.

Nos últimos anos, Conmebol e Uefa conduziram uma nova relação, com o surgimento de novos cursos e intercâmbio entre profissionais da América do Sul e Europa.