Presidente da CBF recebe homenagem da FIFA: 'Luto contra o preconceito todos os dias'

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, foi homenageado pela FIFA nesta semana no estádio Ahmed Bin Ali, centro de treinamentos da Seleção na Copa do Mundo de 2022. A homenagem foi acompanhada pelo repórter de O Liberal, Abner Luiz, que está no Oriente Médio cobrindo o Mundial.

A homenagem fez parte do evento FIFA Master Alumni, que reconhece entidades que valorizam a formação acadêmica. Segundo a FIFA , a CBF é a filiada que "que mais valoriza a formação acadêmica de excelência do FIFA Master em seus quadros". Pelo menos 11 pessoas ligadas diretamente à CBF são graduadas no curso oferecido pela organização máxima do futebol.

VEJA MAIS

No discurso de agradecimento, Ednaldo Rodrigues destacou a luta pessoal diária travada contra o preconceito e como isso fez com que a atual gestão da CBF incentivasse a educação institucional. Vale destacar que Ednaldo é o primeiro presidente negro e nordestino da história da CBF.

"Sou Baiano, luto contra o preconceito todos os dias, sempre estudei mais, trabalhei mais, por causa do preconceito. Hoje estou feliz pelo reconhecimento e agradeço aos melhores que sempre busco estar junto. A CBF aproveita para informar que vamos abrir bolsas de estudos no Brasil, para ajudar em uma ação muito importante que é a educação”, destacou.

A CBF, na gestão de Ednaldo Rodrigues, se tornou a primeira associação do mundo a estabelecer um escritório de projetos dedicado à cooperação técnica. Nos seis meses da nova gestão, já são 104 iniciativas mapeadas.

FPF também acompanhou homenagem

Quem também esteve no evento da Fifa foi o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul. No Catar desde o início do mundial, o mandatário do futebol no estado parabenizou Ednaldo pelas iniciativas envolvendo a educação profissional e destacou que vai utilizar dos conhecimentos adquiridos durante a viagem para trazer novidades ao futebol paraense.

"Eu sou acadêmico e esse reconhecimento, vindo da FIFA, é realmente muito gratificante. A gente tem muito para levar ao Pará com isso. Tem sido um aprendizado enorme. Tudo que tenho feito aqui será levado ao estado e vai nos ajudar a gerar muitas novidades ao futebol paraense", explicou.