Torcedores para 2026: bebês atendidos em Hospital Regional levam motivação para próxima Copa

O Brasil não seguirá na Copa do Mundo de 2022, mas a esperança para ganhar o hexa na próxima competição mundial não acabou. E se depender de novos torcedores, o time de craques já está montado no Hospital Regional do Tapajós (HRT), no município de Itaituba, Sudoeste do Pará. Os recém-nascidos e crianças atendidas na Unidade reforçam de forma especial a magia dos brasileiros de seguirem firmes buscando a taça em 2026.



Para este ano ficou só a lembrança deixada por meio de um ensaio fotográfico dos pequenos torcedores, que agora levam esperança e motivação para os brasileiros e seguem firmes acreditando que o hexa vem na Copa 2026. A “seleção” é formada por bebês internados na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINca) e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do HRT. Eles foram fotografados na última quinta-feira (8) com camisas e bandeiras em verde e amarelo.

copa Os pequenos torcedores deram um show de fofura/ créditos: Ascom HRT A ação teve a retaguarda da equipe do hospital / créditos: Ascom HRT Os pequenos torcedores deram um show de fofura/ créditos: Ascom HRT Os mini brasileiros foram fotografados em vários ângulos / créditos: Ascom HRT Tirando uma soneca ou acordados, os brasileirinhos deram um show / créditos: Ascom HRT Os pequenos torcedores deram um show de fofura/ créditos: Ascom HRT Os pequenos torcedores deram um show de fofura/ créditos: Ascom HRT

A coordenadora de Enfermagem da UTI Neonatal, enfermeira Jocicléia Rodrigues, explicou que momentos de humanização como esse “tornam o internamento mais leve e ressignificam esse período, criando um vínculo afetivo com a equipe multiprofissional”. Segundo ela, isso traz mais segurança aos pais, e ajuda a proporcionar momentos únicos.

Entre os pequenos torcedores fotografados está Bernardo Melo, que nasceu no Hospital Municipal de Itaituba (HMI) no último dia 29 de novembro – um dia após o Brasil jogar e derrotar por 1 x 0 a Seleção Suíça. O menino precisou da UTI Neonatal do HRT após apresentar um quadro de desconforto respiratório. Com o tratamento recebido, Bernardo foi melhorando e já respira sem ajuda de aparelhos. Nesta quinta-feira (08) ele recebeu alta médica e já está em casa.

Nos cliques, os pequenos encantaram a equipe e o fotógrafo com tanta fofura. Cada um foi fotografado de ângulo diferente, alguns estavam com olhares atentos ao que acontecia ao redor, outros dormiam tranquilamente. A única coisa em comum nessa “enxurrada de fofurômetro” foi a camisa do Brasil, cada rostinho diferente dos bebês deixava o registro ainda mais bonito e bem destacado ao tema escolhido.

VEJA MAIS

Referência

O Hospital Regional do Tapajós é a única unidade de saúde do Sudoeste do Pará a dispor de unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivas para recém-nascidos, crianças e adolescentes. São dez leitos de UTI Neonatal e dez de UTI Pediátrica, além de cinco leitos de UCI Canguru.

O Hospital Regional do Tapajós integra a rede de saúde pública do Governo do Pará, sendo gerenciada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS). Atende casos de média e alta complexidade, ofertando serviços 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).