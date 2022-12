No Corinthians, Andrés Sanchez nega que será presidente da CBF: 'Não tenho isso como opção'

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, negou que substituirá Ednaldo Rodrigues como novo comandante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em entrevista ao repórter de O Liberal, Abner Luiz, no Catar, sede da Copa do Mundo de 2022, o mandatário do Timão reclamou das especulações criadas ao redor de uma possível troca de cargos.

"Todo mundo já sabe minha relação com o Ednaldo. A imprensa tem parte fundamental na informação, mas especula muito. Tem a questão do 'minha fonte falou' nas matérias, mas eu também tenho fontes e elas não dizem nada disso. Vamos trabalhar com o Edninaldo para que ele faça uma grande gestão nos próximos quatro anos", explicou.

As especulações começaram em setembro deste ano, quando o apresentador e ex-jogador Neto, da Band, disse que Andrés Sanchez vai “mandar na CBF” a partir de 2023. Em seguida, a informação foi publicada na coluna do Léo Dias, no site Metrópoles.

Em conversa com O Liberal, Andrés Sanchez disse que ficou afastado da CBF nos últimos anos, mas se aproximou da entidade com a chegada de Ednaldo. No entanto, segundo o mandatário do Corinthians, a aproximação se deu devido a convergência de ideias. Questionado sobre se a entidade máxima do futebol brasileiro seja seu objetivo de carreira, Sanchez negou.

"Nos últimos anos, por tudo que passamos na CBF, ficamos muito machucados. Esse atitude recente do Ednaldo é muito boa pro nosso futebol. Mostra compromisso e transparência e, com ele, estamos voltando ao plano mundial. Não sei [se assumiria a CBF], não tenho isso como opção. Quero só ajudar o Ednaldo nos próximos desafios que vierem", finalizou.