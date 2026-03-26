'Não vejo uma Copa do Mundo sem Neymar', diz Mbappé O francês destacou a relevância do camisa 10 no cenário mundial antes de amistoso contra a Seleção Brasileira Estadão Conteúdo 26.03.26 10h04 Neymar e Mbappé são as estrelas do PSG (Divulgação) O atacante Kylian Mbappé saiu em defesa de Neymar ao comentar a ausência do brasileiro nas últimas convocações da seleção. Em entrevista à GE tv, o francês destacou a relevância do camisa 10 no cenário mundial e afirmou ter dificuldade em imaginar uma Copa do Mundo sem a presença do atleta. Durante a conversa, Mbappé foi questionado sobre o protagonismo da seleção brasileira - se hoje a equipe deve ser vista como o time de Neymar ou de Vinícius Júnior. O francês preferiu dividir o peso entre os dois nomes. "Que pergunta (risos)! Acredito que pode ser dos dois. Vini agora necessita dar um passo a mais na seleção, mas Neymar é Neymar. Neymar é um grandíssimo jogador. A Copa do Mundo é a competição das estrelas. Todas as estrelas estão aqui, e no meu livro Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo o Mundial sem Neymar. Mas ao final não posso ir contra o meu ex-treinador, que é o Ancelotti. Tenho que respeitar a sua decisão", afirmou. Mbappé também relembrou o período em que atuou ao lado do brasileiro e ressaltou o impacto técnico do jogador dentro de campo. "Para mim, Neymar é um jogador que faz muita diferença. Eu joguei com ele, aprendi muito com ele. É ver como ele está. Mas eu conheço Neymar, ele vai se preparar vai estar lá, eu o conheço (risos)." O francês ainda comentou sobre o amistoso entre Brasil e França, que será disputado nesta quinta-feira, 26. Para ele, não há espaço para apontar favoritos diante da tradição brasileira. "Você nunca pode ser favorito contra uma equipe que tem cinco estrelas na camisa. Impossível. Brasil é o maior país do futebol. Cinco estrelas na camisa, cinco Copas do Mundo são história. Para nós, é uma oportunidade jogar contra o Brasil, mostrar nossa qualidade, o que somos capazes de fazer e de nos prepararmos para ganhar o Mundial nesse verão." Em tom descontraído, Mbappé também foi questionado sobre a possibilidade de disputar a Libertadores no futuro. O atacante não descartou a ideia e citou até um possível destino. "Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar a Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores", brincou. A seleção brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em Boston, no penúltimo amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. O confronto é considerado o principal teste da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes do torneio. Na sequência, o Brasil encara a Croácia, em Orlando, encerrando a preparação contra seleções europeias antes da definição da lista para o Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Mbappé Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58