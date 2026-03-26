'Não vejo uma Copa do Mundo sem Neymar', diz Mbappé

O atacante Kylian Mbappé saiu em defesa de Neymar ao comentar a ausência do brasileiro nas últimas convocações da seleção. Em entrevista à GE tv, o francês destacou a relevância do camisa 10 no cenário mundial e afirmou ter dificuldade em imaginar uma Copa do Mundo sem a presença do atleta.

Durante a conversa, Mbappé foi questionado sobre o protagonismo da seleção brasileira - se hoje a equipe deve ser vista como o time de Neymar ou de Vinícius Júnior. O francês preferiu dividir o peso entre os dois nomes.

"Que pergunta (risos)! Acredito que pode ser dos dois. Vini agora necessita dar um passo a mais na seleção, mas Neymar é Neymar. Neymar é um grandíssimo jogador. A Copa do Mundo é a competição das estrelas. Todas as estrelas estão aqui, e no meu livro Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo o Mundial sem Neymar. Mas ao final não posso ir contra o meu ex-treinador, que é o Ancelotti. Tenho que respeitar a sua decisão", afirmou.

Mbappé também relembrou o período em que atuou ao lado do brasileiro e ressaltou o impacto técnico do jogador dentro de campo.

"Para mim, Neymar é um jogador que faz muita diferença. Eu joguei com ele, aprendi muito com ele. É ver como ele está. Mas eu conheço Neymar, ele vai se preparar vai estar lá, eu o conheço (risos)."

O francês ainda comentou sobre o amistoso entre Brasil e França, que será disputado nesta quinta-feira, 26. Para ele, não há espaço para apontar favoritos diante da tradição brasileira.

"Você nunca pode ser favorito contra uma equipe que tem cinco estrelas na camisa. Impossível. Brasil é o maior país do futebol. Cinco estrelas na camisa, cinco Copas do Mundo são história. Para nós, é uma oportunidade jogar contra o Brasil, mostrar nossa qualidade, o que somos capazes de fazer e de nos prepararmos para ganhar o Mundial nesse verão."

Em tom descontraído, Mbappé também foi questionado sobre a possibilidade de disputar a Libertadores no futuro. O atacante não descartou a ideia e citou até um possível destino.

"Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar a Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores", brincou.

A seleção brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em Boston, no penúltimo amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. O confronto é considerado o principal teste da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes do torneio.

Na sequência, o Brasil encara a Croácia, em Orlando, encerrando a preparação contra seleções europeias antes da definição da lista para o Mundial.