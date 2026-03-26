Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

'Não vejo uma Copa do Mundo sem Neymar', diz Mbappé

O francês destacou a relevância do camisa 10 no cenário mundial antes de amistoso contra a Seleção Brasileira

Estadão Conteúdo
fonte

Neymar e Mbappé são as estrelas do PSG (Divulgação)

O atacante Kylian Mbappé saiu em defesa de Neymar ao comentar a ausência do brasileiro nas últimas convocações da seleção. Em entrevista à GE tv, o francês destacou a relevância do camisa 10 no cenário mundial e afirmou ter dificuldade em imaginar uma Copa do Mundo sem a presença do atleta.

Durante a conversa, Mbappé foi questionado sobre o protagonismo da seleção brasileira - se hoje a equipe deve ser vista como o time de Neymar ou de Vinícius Júnior. O francês preferiu dividir o peso entre os dois nomes.

"Que pergunta (risos)! Acredito que pode ser dos dois. Vini agora necessita dar um passo a mais na seleção, mas Neymar é Neymar. Neymar é um grandíssimo jogador. A Copa do Mundo é a competição das estrelas. Todas as estrelas estão aqui, e no meu livro Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo o Mundial sem Neymar. Mas ao final não posso ir contra o meu ex-treinador, que é o Ancelotti. Tenho que respeitar a sua decisão", afirmou.

Mbappé também relembrou o período em que atuou ao lado do brasileiro e ressaltou o impacto técnico do jogador dentro de campo.

"Para mim, Neymar é um jogador que faz muita diferença. Eu joguei com ele, aprendi muito com ele. É ver como ele está. Mas eu conheço Neymar, ele vai se preparar vai estar lá, eu o conheço (risos)."

O francês ainda comentou sobre o amistoso entre Brasil e França, que será disputado nesta quinta-feira, 26. Para ele, não há espaço para apontar favoritos diante da tradição brasileira.

"Você nunca pode ser favorito contra uma equipe que tem cinco estrelas na camisa. Impossível. Brasil é o maior país do futebol. Cinco estrelas na camisa, cinco Copas do Mundo são história. Para nós, é uma oportunidade jogar contra o Brasil, mostrar nossa qualidade, o que somos capazes de fazer e de nos prepararmos para ganhar o Mundial nesse verão."

Em tom descontraído, Mbappé também foi questionado sobre a possibilidade de disputar a Libertadores no futuro. O atacante não descartou a ideia e citou até um possível destino.

"Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar a Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores", brincou.

A seleção brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em Boston, no penúltimo amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. O confronto é considerado o principal teste da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes do torneio.

Na sequência, o Brasil encara a Croácia, em Orlando, encerrando a preparação contra seleções europeias antes da definição da lista para o Mundial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Mbappé

Neymar
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

FUTEBOL

Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta

Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização

27.03.26 16h21

futebol

Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho

Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida

27.03.26 12h23

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

Futebol

Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte

Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão

29.03.26 8h00

Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca

28.03.26 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda