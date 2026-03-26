Zico questiona Neymar: 'Não estava sendo profissional'

Zico, um dos grandes nomes do futebol brasileiro com três Copas do Mundo no currículo, questionou a indefinição sobre a ida de Neymar ao próximo Mundial. A menos de três meses do torneio que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, o ex-jogador cobrou dedicação do atleta.

Ele comparou Neymar a Messi e Cristiano Ronaldo, destacando o profissionalismo dos outros dois. "Nesse mundo que estou falando (em termos de talento), é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. São os três. Mas os outros dois são tremendos profissionais e ele não estava sendo", afirmou Zico em entrevista à ESPN.

O ex-astro se declarou fã confesso do atacante do Santos, mas fez ressalvas sobre a falta de continuidade de Neymar em campo. Zico enfatizou a importância de uma sequência de jogos para a avaliação do camisa 10.

Avaliação da condição física

Para o Galinho de Quintino, uma avaliação correta só pode ser feita se o atleta demonstrar regularidade. "Quero mais que ele recupere, jogue, sou um fã, Deus deu um talento para ele como poucos. Nos últimos dois, três anos, qual foi o período que o Neymar teve essa continuidade de jogos", questionou. Zico acrescentou: "Esse é o problema, a saúde dele. Põe o Neymar para jogar dez jogos seguidos no Santos, aí você pode fazer uma avaliação".

Ausência não pesaria

O maior ídolo flamenguista discordou de que uma possível não convocação de Neymar traria um peso adicional para Carlo Ancelotti e os atletas da seleção. "Não sei. Depende de como ele estiver", afirmou Zico sobre um cenário em que o Brasil não conquistasse o hexacampeonato.

Experiência de 1986

Zico viveu uma situação parecida há quarenta anos, quando foi convocado para o Mundial do México em 1986 sem estar totalmente recuperado de uma grave lesão no joelho. Naquela Copa, ele iniciou as partidas no banco de reservas, entrando no decorrer dos confrontos.

Apesar do esforço, o ex-craque acabou ficando marcado por desperdiçar um pênalti no tempo normal em duelo contra a França. A partida terminou empatada em 1 a 1, e a equipe comandada por Telê Santana foi eliminada na disputa por penalidades, voltando para casa mais cedo.