Zico questiona Neymar: 'Não estava sendo profissional' Zico citou Messi e Cristiano Ronaldo como os outros dois nomes que sempre estiveram no mesmo patamar do brasileiro Estadão Conteúdo 26.03.26 9h03 () Zico, um dos grandes nomes do futebol brasileiro com três Copas do Mundo no currículo, questionou a indefinição sobre a ida de Neymar ao próximo Mundial. A menos de três meses do torneio que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, o ex-jogador cobrou dedicação do atleta. Ele comparou Neymar a Messi e Cristiano Ronaldo, destacando o profissionalismo dos outros dois. "Nesse mundo que estou falando (em termos de talento), é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. São os três. Mas os outros dois são tremendos profissionais e ele não estava sendo", afirmou Zico em entrevista à ESPN. O ex-astro se declarou fã confesso do atacante do Santos, mas fez ressalvas sobre a falta de continuidade de Neymar em campo. Zico enfatizou a importância de uma sequência de jogos para a avaliação do camisa 10. Avaliação da condição física Para o Galinho de Quintino, uma avaliação correta só pode ser feita se o atleta demonstrar regularidade. "Quero mais que ele recupere, jogue, sou um fã, Deus deu um talento para ele como poucos. Nos últimos dois, três anos, qual foi o período que o Neymar teve essa continuidade de jogos", questionou. Zico acrescentou: "Esse é o problema, a saúde dele. Põe o Neymar para jogar dez jogos seguidos no Santos, aí você pode fazer uma avaliação". Ausência não pesaria O maior ídolo flamenguista discordou de que uma possível não convocação de Neymar traria um peso adicional para Carlo Ancelotti e os atletas da seleção. "Não sei. Depende de como ele estiver", afirmou Zico sobre um cenário em que o Brasil não conquistasse o hexacampeonato. Experiência de 1986 Zico viveu uma situação parecida há quarenta anos, quando foi convocado para o Mundial do México em 1986 sem estar totalmente recuperado de uma grave lesão no joelho. Naquela Copa, ele iniciou as partidas no banco de reservas, entrando no decorrer dos confrontos. Apesar do esforço, o ex-craque acabou ficando marcado por desperdiçar um pênalti no tempo normal em duelo contra a França. A partida terminou empatada em 1 a 1, e a equipe comandada por Telê Santana foi eliminada na disputa por penalidades, voltando para casa mais cedo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Zico Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 COPA NORTE 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe 25.03.26 11h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 DEU AZULÃO! Águia abre larga vantagem, leva susto, mas estreia com vitória fora de casa na Copa Norte Time paraense faz 3 a 0, vê Monte Roraima reagir no segundo tempo e só garante o triunfo nos acréscimos, em jogo mais difícil do que parecia 25.03.26 22h05