Remo: 'Neymar do Nordeste', atacante Rogério chega a Belém e realiza exames

Anunciado pelo Remo na semana passada, o atacante Rogério, de 32 anos, já desembarcou em Belém. A informação foi confirmada pelo presidente do Leão Azul, Fábio Bentes, que aguarda a definição dos exames que o jogador iniciou no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Rogério é experiente e chega ao Remo para uma posição importante, já que, atualmente o clube possui dois atletas que disputam a artilharia, Muriqui e Fabinho, porém, Muriqui saiu machucado no último domingo, na partida contra o Cametá e deve passar algumas semanas longe dos gramados.

VEJA MAIS

Apelidado de “Neymar do Nordeste”, Rogério possui rodagem e a pressão de jogar em clubes com torcida. O atleta teve passagens por clubes importantes como Náutico-PE, Ceará-CE, Sport-PE, São Paulo-SP, Botafogo-RJ, além de ter jogado nos Emirados Árabes e México, por último defendeu as cores do CSA-AL.

Rogério atuou pelo São Paulo nas temporadas 2015 e 2016 (Érico Leonan / saopaulofc.net)

Assim como ocorreu com o Lucas Marques, lateral-direito que foi anunciado e precisou realizar exames, Rogério passa por testes e espera os resultados para poder assinar contrato com o Remo. A realização de exames minuciosos faz parte de um protocolo do NASP, para que evite contratações que possam onerar o clube.

Caso Rogério permaneça no Remo,o jogador terá como concorrentes, além de Muriqui e Fabinho, os atacantes Jean Silva, Ronald e Diego Tavares e Pedro Vitor, além de Ricardinho (base).