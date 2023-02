Improvisações, desgastes e suspensões: Remo busca contratações de dois laterais ainda no Parazão

O Remo é líder do Campeonato Paraense com 12 pontos e 100% de aproveitamento, mas o clube azulino está no mercado atrás de laterais. A informação foi confirmada por uma fonte interna do Leão Azul, que garantiu que dois jogadores serão contratados nas próximas semanas.

Atualmente o Leão possui três atletas para cada posição, porém, na lateral direita, o clube improvisa quando o titular Lucas Mendes, sai de campo. O técnico Marcelo Cabo prefere improvisar o volante Pingo do que utilizar Rony, lateral-direito de origem. Rony é cria da base do Leão e após saída conturbada pelo clube em 2019, retornou ao Baenão no ano passado, jogou oito partidas neste período e nesta temporada não chegou a atuar, ficando fora até das listas de relacionados de alguns jogos. Outra opção é o jovem Luizinho, que subiu da base, e estava se recuperando de lesão e que apareceu na última lista de Cabo.

Já na esquerda o Remo mais três opções. Quem vem atuando como titular é Raí, porém, o jogador é bastante questionado pela torcida remista. Raí ocupa o lugar de Leonan, jogador que esteve no Leão em 2022 e foi o autor do gol do título do Parazão. Leonan não jogou a estreia do Estadual contra o Independente, pois estava se recuperando de uma lesão na coxa, ele retornou ao time na segunda rodada contra o São Francisco, porém, ficou em campo apenas 22 minutos, já que sentiu uma outra contusão e está em período de transição, mas deve jogar contra a Tuna, no próximo domingo (5), no Estádio do Souza, pelo Campeonato Paraense, já que Raí está suspenso. A outra opção de Marcelo Cabo é Ely, jogador cria da base azulina e que esteve no time que disputou a Copa São Paulo no mês de janeiro.

O Leão já anunciou um atleta para a lateral-direita no último dia 19, mas o jogador não pôde ficar. O Remo informou que Lucas Marques não passou nos exames médicos realizados pelo clube no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e não assinou o contrato. A diretoria aguarda algumas definições de campeonatos estaduais, principalmente o Paulista, para buscar atletas para as posições.