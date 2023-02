Remo: lateral-esquerdo Leonan inicia a transição e deve enfrentar a Tuna, domingo, pelo Parazão

O lateral-esquerdo Leonan deve voltar a jogar pelo Remo no clássico do próximo domingo (5), contra a Tuna Luso, pela 5ª rodada do Parazão 2023. Após cerca de duas semanas, o jogador está recuperado de uma lesão muscular, iniciou a etapa de transição nesta segunda-feira (27) e já deverá estar à disposição do técnico Marcelo Cabo no duelo do final de semana, no Estádio do Souza, a partir das 10h.

Leonan estava fora do time azulino desde o começo de fevereiro. O jogador contraiu uma lesão grau 1 no músculo posterior da coxa na partida contra o São Francisco, pela 2ª rodada do Campeonato Paraense. O lateral foi substituído aos 22 minutos do primeiro tempo para a entrada de Raí. Desde então ficou em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

Apesar de recuperado, o jogador de 27 anos ainda não será opção para o jogo de meio de semana contra o Humaitá-AC, pela Copa Verde. A partida, que será nesta quarta-feira, às 19h, no Baenão, ainda deverá ter Raí como titular na lateral-esquerda.

Outra opção para o banco pode ser Ely, que disputou a última Copa São Paulo pelo Leão. O garoto de 20 anos ainda não ganhou minutos em campo pelo profissional, mas esteve entre os relacionados na vitória por 4 a 2 sobre o Cametá, no passado domingo (26).

A possível volta de Leonan ao time titular, além de aumentar o leque de opções do técnico Marcelo Cabo para o setor, pode trazer outra característica à posição. Leonan foi titular do Remo em boa parte da temporada 2022, quando fez 22 jogos e três gols - um deles que garantiu o título de campeão paraense dos azulinos no clássico Re-Pa disputado na Curuzu, no jogo de volta da decisão. Leonan também tem a confiança da torcida, além de características mais ofensivas do que Raí, que vem sendo utilizado no momento, não se firmou e é alvo de críticas de torcedores.