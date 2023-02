Médico do Remo confirma lesão de Leonan, descarta contusão no mesmo lugar e não dá prazo para volta

O Remo terá uma baixa no time para os próximos compromissos. O lateral-esquerdo Leonan, que estava no Departamento Médico cuidando de uma outra lesão, voltará ao DM. O jogador foi substituído na partida contra o São Francisco, pela segunda rodada do Parazão, e teve que retornar a Belém para realizar exames. O médico azulino, Jean Klay, confirmou uma lesão no atleta.

Jean Klay, sem dar muitos detalhes, como o tempo de recuperação e grau de lesão, informou que o jogador já está tratando da contusão, mas que o Remo estuda procedimentos para que ele não fique muito tempo fora dos gramados.

“O Leonan está em tratamento e a lesão não é no mesmo lugar que a anterior. Foi uma outra lesão, na região posterior da coca, já foi iniciado o tratamento, e estamos vendo o que conseguimos fazer para que ele não fique tanto tempo parado”, disse o chefe do departamento médico, Jean Klay.

VEJA MAIS

Leonan foi substituído ainda na primeira etapa do jogo, após sentir a lesão. O Remo possui para o lugar de Leonan apenas Raí, já que a outra opção para a lateral-esquerda é Ely, jogador das categorias de base, mas que também está machucado. O lateral retornou a Belém para realizar o tratamento e exames, para saber detalhes da contusão.

Leonan já iniciou o tratamento no Leão Azul (Samara Miranda / Ascom Remo)

Sem prazo para o retorno, Leonan deve passar um pouco mais de uma semana em tratamento e deve desfalcar o Leão nos próximos jogos do Parazão e Copa do Brasil. O jogador de 27 anos, que está na segunda passagem pelo Remo, foi o autor do gol do título azulino no Parazão 2022, dentro do Estádio da Curuzu, contra o Paysandu, na vitória bicolor por 3 a 1. No ano passado Leonan esteve em campo com a camisa azulina 22 vezes e marcou três gols.