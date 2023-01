Remo: Leonan tem dores musculares e lateral pode ganhar vaga na estreia do Parazão

O Remo inicia a defesa do título do Campeonato Paraense no próximo sábado (21), às 17h, contra o Independente, no Estádio do Baenão. Para o duelo, o Leão pode ter uma novidade: a estreia do lateral-esquerdo Raí.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Teórico titular da posição, Leonan foi vetado do último amistoso, com dores musculares, o que pode promover Raí entre os 11 jogadores que iniciarão a caminhada azulina no Parazão.

Em entrevista coletiva, no próprio Baenão, nesta terça-feira (17), Raí falou sobre a disputa pela titularidade com Leonan: "Está bastante sadia, é um jogador muito experiente, vem aconselhando, passando as melhores dicas. Creio que quem jogar dará o melhor para o Clube do Remo. Independente de qualquer coisa, ambos estão preparados para jogar", ressaltou.

VEJA MAIS

Parazão

Após dois amistosos - uma vitória sobre o Tesla e o empate contra o Caeté -, o Remo encerrou a pré-temporada e já se prepara especificamente para o duelo contra o Independente. Raí contou um pouco sobre a expectativa para o jogo e fez uma avaliação desta fase inicial do ano.

"A gente inicia a semana de estreia [no estadual], o professor [Marcelo Cabo] tem passado as características do adversário. A expectativa está muito boa. Todos nós estamos muito ansiosos. A gente encerra agora a pré-temporada com um saldo positivo. Creio que vamos começar com o pé direito", concluiu Raí.

Acompanhe a cobertura completa de Remo x Independente pelo Lance a Lance do portal O Liberal.com.