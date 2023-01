Volante do Remo sobre o empate contra o Caeté no último sábado (14): 'Foi um bom amistoso'

O amistoso entre Clube do Remo e Caeté não foi exatamente o que a torcida esperava. O empate em 1 a 1 mostrou algumas fragilidades do time, sobretudo no setor de ataque, com nítidas dificuldades em penetrar na defesa adversária. No entanto, para um primeiro momento, os jogadores avaliaram o compromisso como positivo.

Ao menos foi esse o veredito dado pelo volante Pablo Roberto, um dos remanescentes da temporada passada. O jogador disputou as últimas três partidas de 2022, na despedida da Série C. Diante do novo elenco e do novo técnico, Roberto acha que o Remo está no caminho certo para o bicampeonato paraense.

"Foi um amistoso bom. A sequência da nossa pré-temporada creio que que o professor conseguiu tirar melhores conclusões, conseguiu testar jogadores em posições diferentes, jogadores que entraram. Eu avalio como uma continuidade da nossa pré-temporada que só tem a nos ajudar", entende.

Embora não tenha convencido a torcida, o atleta diz que o plantel ainda terá muito trabalho pela frente. "A gente sabe o quanto o Remo é grande. Sabemos da responsabilidade em vestir a camisa. A cobrança do torcedor mostra o quanto estamos unidos. É uma cobrança que temos que levar para o lado bom e fazer valer dentro de campo. A gente espera que o torcedor esteja aqui na nossa estreia", acredita.

No esquema tático do primeiro compromisso, Pablo foi colocado como um meia ofensivo, embora não seja essa sua principal função. Volante de origem, o jogador se mostrou bastante confortável com as mexidas do técnico Marcelo Cabo. "Eu gosto de jogar como meia mais ofensivo, que me dá oportunidade de jogar mais, dar passes decisivos, mas também consigo jogar de segundo volante. Já joguei como meia no Bahia, são duas posições que me dou bem. Onde ele precisar me usar, estarei disposto e vou dar o meu melhor", encerra.

A estreia azulina no Parazão acontece no próximo dia 21, contra o Independente de Tucuruí, a partir das 17, no Baenão.