Remo divulga bastidores da estreia e lateral afirma: 'É pau nos caras'; vídeo

O Remo venceu o Independente na estreia do Campeonato Paraense 2023. Com o Baenão lotado, o Leão venceu o Galo e somou os primeiros pontos na competição. Atual campeão estadual, o clube defende a hegemonia e o autor do gol do título no ano passado, o lateral-esquerdo Leonan, falou antes do jogo e a Remo TV divulgou os bastidores da vitória azulina.

Leonan está em fase final de transição no Departamento Médico, não entrou em campo, mas falou no vestiário, na última conversa da equipe e comissão técnica antes do jogo. O atleta ressaltou que a partida era o início de uma longa escada que o elenco iria subir na temporada, mas que era preciso passar pelo Independente antes de tudo.

“Quase 60 deias de pré-temporada, treinamos na chuva, no sol, passamos perrengues pra caramba, para chegarmos no dia de hoje, temos que desfrutar, viver, melhor cenário possível, estádio lotado, festa. Hoje é o primeiro degrau de uma longa escada que vamos subir durante o ano ainda, e todos querem estar no topo da escada, todos querem ser campeão, mas temos que passar por hoje. Todos querem estar no topo, pois o topo da escada te dá prestígio, dinheiro e estabilidade para trabalhar e é tudo que a gente precisa. E tudo passa por hoje. É o Independente? É pau nos caras, meu irmão. Aqui dentro da nossa casa, eles não respiram”, disse.

Agenda

O próximo compromisso azulino no Campeonato Paraense será no domingo (12), às 15h30, contra o São Francisco, na cidade de Ipixuna (PA). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.