Ídolo do Remo erra ao parabenizar o clube e chama o Leão de 'Campeão dos Campeões'; vídeo

O Remo comemorou no último domingo 118 anos e recebeu mensagens de alguns jogadores que passaram pelo clube, além de ex-atletas e ídolos. Mas uma mensagem chamou atenção, o ex-goleiro Clemer, que passou pelo Leão Azul na década de 1990 e conquistou dois títulos estaduais pelo Remo, se confundiu e chamou o Remo de “Campeão dos Campeões”, título que é do Paysandu, maior rival azulino. O vídeo foi postado no perfil do Futebol Zueiro nas redes sociais.

Vestido com uma camisa do Remo, Clemer gravou um vídeo de parabéns ao ex-clube, porém, a homenagem não foi bem executada.

“Alô galera de Belém do Pará, aqui é goleiro Clemer, multicampeão por onde passou, principalmente nesse clube maravilhoso, o maior do Pará, campeão dos campeões”, disse o ex-jogador.

Zoeira

Em seu perfil no Instagram, Clemer recebeu mensagens de torcedores do Paysandu, tirando onda com o vídeo:

“Campeão dos Campeões. Sonha mais”

“Campeão dos Campeões (risos). Esse conhece outra história do futebol paraense, menos a do Remo (risos)”

O melhor da história

Durante a pandemia de covid-19, o Remo promoveu uma votação no Twitter, para eleger o melhor time da história. Clemer foi eleito o melhor goleiro do clube. O maranhense chegou ao clube azulino em 1994, disputou a Série A pelo Remo e foi bicampeão do Parazão (1994 e 1995)

Clemer deixou o Remo em 1996, indo para o Goiás-GO, depois foi vice-campeão brasileiro pela Portuguesa-SP e em seguida defendeu o Flamengo por seis anos, porém, o seu auge foi com a camisa do Internacional-RS, onde foi campeão da Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana além do título Mundial, diante do Barcelona-ESP.

Campeão dos Campeões

A Copa dos Campeões, toneio que recebia os campeões da Copa Norte, Copa do Nordeste, Copa Sul-Minas, Copa Centro-Oeste, além do Torneio Rio-São Paulo, foi vencida pelo Paysandu em 2002, último ano da competição. O maior rival do Remo venceu o Cruzeiro no tempo normal e nos pênaltis, no Estádio Castelão, em Fortaleza (CE) e ficou com o título. Após a conquista, o Paysandu é carinhosamente chamado por seus torcedores de “Campeão dos Campeões”.