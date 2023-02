Pós-carreira, qualificação e sucesso: ex-zagueiro do Remo é referência em Belém com CT para adultos

A carreira de futebol é curta, cheia de altos e baixos e é preciso ter um planejamento para quando o atleta “pendura as chuteiras”. Os jogadores carregam a fama de ostentar, viagens, carros e baladas, porém, nem todo mundo possui um salário que Neyamr, Messi e Cristiano Ronaldo ganham, porém, é necessário um plano de “aposentadoria” do futebol. Um case de sucesso em Belém atende pelo “Centro de Treinamento NC”, que são treinos específicos de futebol, além de competições internas, entrevistas, tudo realizado pelo ex-jogador do Remo, Ney Carioca, no clube Cassazum, no bairro do Marco, em Belém.

Atualmente formado em educação física, Ney Carioca, de 41 anos, iniciou a carreira na base do Remo no início dos anos 2000, jogou profissionalmente pelo Leão e em vários clubes do país, e terminou a carreira em 2016, no Pesqueira-PE. Foi então que decidiu permanecer no futebol, mas viu a necessidade de se qualificar e realizar um projeto de inserir pessoas que tiveram o sonho de ser jogador, mas que não conseguiram.

“Nossa ideia surgiu quando parei de jogar em 2016, para proporcionar às pessoas que não conseguiram ter uma carreira profissional, de ter o prazer e a sensação mais próxima, de ser um atleta profissional. Aqui reproduzimos de uma forma bem mais reduzida, tudo que um jogador faz, eles dão entrevistas, temos jogos, treinamentos e competições oficiais, todos com uniforme, com nome e número de cada um”, disse.

Qualidade de vida

Ney Carioca frisa a importância do trabalho desenvolvido para melhorar autoestima das pessoas, além de tirá-las do sedentarismo. O ex-jogador citou que não teve um acompanhamento em relação a planejamento para o pós-carreira, mas soube investir o pouco que adquiriu como atleta.

“Eu não tive um professor que me ensinasse como investir o meu dinheiro, fui aprendendo com a vida, alguns atletas mais experientes me orientaram, mas grande escola realmente foi a vida, as dificuldades e as possibilidades de se viver do que gosta. Hoje graças a Deus temos o NC (Ney Carioca) e buscamos sempre inovar, trazer novas formas de treinamento, competições. Existe o outro lado, que é manter o corpo saudável, ter aquela atividade diária que te deixa mais disposto para o dia de trabalho, a luta contra o sedentarismo, praticando o esporte que a pessoa gosta. Todos participam, todos jogam, brincam, fazem atividade física e se divertem nas aulas”, comentou, Ney.

Pós-carreira

Com aproximadamente 300 alunos no CT, Ney Carioca deixou um recado aos atletas que pensam em encerrar a carreira no futebol e como buscar melhorias. Além de persistência, Ney preza pela qualificação e entrega diária à nova vida fora do futebol profissional.

“A maior dificuldade do jogador profissional é na transição de parar e saber o que vai fazer. Desde de quando pensei em encerrar a carreira, queria me manter no futebol e o esporte traz vários nichos, como trabalhar no profissional, personal, em escolinhas. O que eu oriento ao jogador que está pensando em pendurar as chuteiras ou quem já parrou, que se qualifique. Procure melhorar profissionalmente, como pessoa, gestão de pessoas. Faça com excelência, se concentre e depois que você estudou, entre no mercado. Muitos jogadores pensam que quando a carreira de jogador acaba, simplesmente acabou a vida, mas não é isso. Você inicia uma nova vida e é necessário ter essa ciência. Ocupe a mente, estude, procure melhorar e ter qualificação para exercer seu trabalho”, disse.

Paredões

A frase “Um grande time começa com um grande goleiro” é levada à sério no CT do Ney Carioca, que possui uma comissão técnica, com os amigos Pedro Victor e Murilo Marques, que desenvolve um trabalho voltado específico para goleiros. Uma posição ingrata e que muitos “fogem” na hora da pelada com os amigos, ganha vida nas mãos do preparador de goleiros Murilo Marques. Ele está à frente do projeto com os “paredões” e cita que está abastecendo o mercado de Belém com novos goleiros nas peladas.

“Tentamos trazer todos os públicos, alto, baixo, acima do peso, magros. Nosso trabalho é agregar todo mundo, trabalhamos com o sonho de pessoas e por isso buscamos proporcionar prazer em realizar a atividade. Fazemos um treino específico para goleiro e isso é um diferencial, poucos lugares em Belém possuem um treinamento para essa posição, que é escassa, mas que possui seu público e é muito importante para futebol. Estamos abastecendo o mercado de goleiros daquelas peladas de fim de semana, que muitas vezes não são tão atrativas, devido não ter goleiros para jogar. Isso além de tudo incentiva a prática da atividade física e deixa a partida bem mais competitiva, quando se tem no gol um bom goleiro”, disse, Murilo.

O cliente e o produto final

O conceito família também é levado à sério no CT do Ney Carioca. O aluno Rafael Rodrigues, de 36 anos, comentou de como é o trabalho desenvolvido, os ganhos e como tudo isso é encarado por quem consome o serviço.

“Eu fui jogador de futsal, cheguei ao NC para aprimorar minha técnica, mas chegando aqui percebi que é algo bem maior. Tenho no Centro de Treinamento uma verdadeira família, temos a resenha, aquela encarnação, a amizade, além dos campeonatos, que são bastantes disputados, mas principalmente pela qualidade do trabalho desenvolvido, tanto pelo Murilo, quanto pelo Ney Carioca. Consegui aprimorar algumas coisas, busco sempre melhorar e isso é um trabalho que passa por eles também”, finalizou.