Tabela da Copa Verde é detalhada; veja quando Paysandu, Remo e Castanhal estreiam

Após divulgar a tabela da Copa Verde 2023 no último mês de dezembro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou os dias, horários e locais das partidas. Castanhal, Paysandu (atual campeão) e Remo representam o futebol paraense neste ano.

Primeira fase

O primeiro paraense a entrar em campo é o Castanhal, que disputa a primeira fase. No próximo dia 18 de fevereiro (sábado), às 19h, na Arena Verde, em Paragominas, o Japiim decide uma vaga nas oitavas de final contra o Real Ariquemes-RO.

Dupla Re-Pa

Remo e Paysandu entram já nas oitavas do torneio regional. O Leão Azul tem confronto marcado para o dia 22 de fevereiro - uma quarta-feira -, às 19h, no Estádio do Baenão. O Remo aguarda quem avançar de Humaitá-AC x Trem-AP, que jogam na primeira fase.

Já o campeão da edição 2022, o Paysandu encara justamente o vencedor de Castanhal e Real Ariquemes-RO. O duelo do Bicola está marcado para o dia 1° de março - uma quarta-feira -, às 20h, na Curuzu.

Regulamento

Serão cinco fases, sempre de forma eliminatória. Todas as partidas da primeira e segunda fase são jogos únicos. Quem vencer se classifica para a fase seguinte. Em caso de empate no final dos 90 minutos, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. A partir das quartas, serão realizados confrontos de ida e volta.

Confira os jogos dos clubes paraenses

Primeira fase

Sábado (18), 19h

Castanhal x Real Ariquemes-RO

Arena Verde, em Paragominas

Oitavas de final

Quarta-feira (22), 19h

Remo x Vencedor de Humaitá-AC x Trem-AP

Estádio Baenão, em Belém

Quarta-feira (1°), às 20h

Paysandu x Vencedor de Castanhal x Real Ariquemes

Estádio Curuzu, em Belém