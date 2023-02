Após marcar dois gols pelo Remo, Muriqui avalia pressão das arquibancadas: ‘torcedor está magoado’

Muriqui deu no último domingo (5), durante a vitória sobre o Independente, as credenciais que o fazem candidato à destaque do Remo nesta temporada. No final do jogo, em que marcou dois gols, o atacante de 36 anos conversou com a Rádio Liberal e disse que quer trazer mais felicidade ao torcedor azulino, que tem sofrido com muitas dores nas últimas temporadas.

"Cheguei há pouco tempo aqui, mas vejo que o torcedor está muito carente. Eles ainda carregam uma mágoca grande pelo rebaixamento [da Série B em 2021], dada as condições que aquilo ocorreu", disse Muriqui.

A participação remista na Série B de 2021, de fato, é motivo de muitas críticas da torcida. Faltando seis rodadas para o final do torneio, o Leão ocupava a 11ª posição e precisava conquistar mais três pontos para se livrar matematicamente da degola. No entanto, a equipe azulina acumulou quatro derrotas seguidas, empatou as duas últimas partidas restantes e acabou sendo rebaixado na rodada final final.

Muriqui pede paciência

Quase dois anos se passaram desde o rebaixamento, mas a cobrança sobre o elenco remista não diminuiu. O cenário de reconstrução é hostil, mas Muriqui pede calma à torcida. Segundo ele, há boas perspectivas com o trabalho que está sendo feito neste ano.

"A gente entende o torcedor, mas a partir do momento em que chegamos no Remo, temos que ter inteligência pra lidar com essa condição. Peço que o torcedor tenha paciência com quem está chegando, porque esse pessoal não tem responsabilidade nenhuma pelo o que aconteceu antes", disse.

Parazão

Após estrear com vitória diante do Independente, no Baenão, o Remo viaja para Ipixuna do Pará onde encara o São Francisco no próximo domingo (12), às 15h30. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.