Remo: após cirurgia no joelho, Ronald volta aos gramados e diz: 'valeu a pena cada lágrima'

Foram oito meses sem jogar, oito meses de uma cirurgia no joelho, angustia e medo, mas o retorno aos gramados chegou e o atacante Ronald, do Remo, agradeceu por voltar a vestir a camisa do Leão, justamente na estreia do Leão Azul na temporada e no aniversário de 118 anos do clube, no jogo diante do Independente de Tucuruí, que terminou com o trinfo do Remo por 3 a 1.

Ronald entrou nos minutos finais, mais o suficiente para que o atacante pudesse sentir a atmosfera e sensação de voltar a jogar uma partida oficial, após a cirurgia. O jogador utilizou a rede social para agradecer pelo retorno aos gramados, relembrou momentos difíceis e citou que valou cada esforço para que ocorresse o regresso aos gramados

“Foi muito difícil, mais valeu a pena toda dedicação e comprometimento. Só o Senhor sabe de todas as coisas que tive que passar para está aqui hoje, medo, insegurança, dúvidas, noites e noites sem dormir, valeu a pena cada lágrima e cada gota de suor que derramei, isso só me fortaleceu é só me deu mais força para que eu continuasse”, escreveu.

Aos 20 anos e com dois títulos estaduais, uma Copa Verde e um acesso na carreira, Ronald citou a importância da família nesse momento e prometeu dedicação total para voltar a jogar em alto nível.

“Só o Senhor sabe o quanto estou feliz, devo tudo a ti, sem o Senhor nada disso seria possível, com muito esforço e muito trabalho consegui voltar. Sei que tenho que melhorar demais ainda, vou me dedicar ao máximo como sempre fiz, para conseguir honrar todas as oportunidades que o Senhor me concede todos os dias. Obrigado pela minha família que foi e sempre será essencial em minha vida. Obrigado por essa batalha vencida”, finalizou.

O atacante remista teve uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, na partida contra o Floresta-CE, no dia 29 de maio, pela Série C do Campeonato Brasileiro, no Baenão. Ele torceu o tornozelo e, após exames, constatou-se um derrame articular no joelho do atleta e a necessidade da intervenção cirúrgica, na reconstrução de dois ligamentos, curzado anterior e anterolateral. O jogador realizou o tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) ao comando do médico Jean Klay.