Destaque do Remo, Ronald recebe homenagem na chegada à cidade natal

O atacante Ronald, do Remo, que foi destaque do time na Copa Verde, foi recebido com festa pela torcida azulina em sua cidade natal, São Miguel do Guamá. O atleta de 19 anos foi eleito o melhor jogador da final da Copa Verde e por isso recebeu o troféu, feito no Pará, de madeira certificada.

Ronald é considerado uma promessa da base azulina, apesar de já ter jogado nas categorias inferiores do grande rival, o Paysandu. Ele subiu ao time principal do Leão na temporada passada, sob o comando do então técnico Mazola Júnior, para atuar improvisado na lateral-esquerda.

Mas foi nesta temporada que conseguiu conquistar espaço na equipe. Além do belo gol marcado contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 32ª rodada da Série B, Ronald teve atuação decisiva no jogo de volta da final da Copa Verde, contra o Vila Nova. Atuando na ponta, o jogador criou boas jogadas, com velocidade e chances de gol.

Pelo Leão, o atacante já fez 24 jogos e marcou um gol.