Com aumento salarial e moradia, Remo renova com Ronald até 2025; jogador se recupera de cirurgia

O atacante Ronald, do Remo, se recupera de uma cirurgia no joelho realizada no mês passado em hospital particular, em Belém, terá seu contrato renovado com o Leão Azul. O jogador terá um aumento salarial, um vínculo maior além do clube ter ajudado com moradia nesse período de recuperação. A informação foi confirmada ao O Liberal por uma fonte interna do Remo.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Ronald estava morando no Baenão, porém, com a contusão, cirurgia e a rotina de fisioterapia na recuperação, o Remo ajustou seu salário e estendeu o seu vínculo contratual, que antes era até o final da temporada 2023, será agora até o término de 2025. Para ajudar na recuperação do atleta, a diretoria do Remo deu ao jogador a moradia e ele está próximo dos familiares em uma residência na capital paraense. Os valores do aumento salarial do jovem azulino não foi revelado pela fonte.

VEJA MAIS

O atacante é natural de São Miguel do Guamá (PA) e teve passagem na base do Paysandu, até fechar iniciar na base azulina em 2019. Ele passou por um procedimento cirúrgico no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não jogará mais nesta temporada. De acordo com o médico do Remo, Jean Klay, o tempo estimado de recuperação do jogador é de oito meses.

Ronald completará 20 anos no próximo dia 10 de agosto. Sua trajetória no Leão Azul iniciou na base em 2019 e em 2020 fez a sua estreia na equipe profissional, contra o Carajás, no Baenão lotado, pelo Campeonato Paraense e finalizou a temporada com oito partidas. Já em 2021 atuou em 20 jogos com a camisa azulina e marcou um gol, na Série B, diante do Cruzeiro-MG, em Minas Gerais (MG). Em 2022 realizou 15 partidas e acabou se contundindo contra o Floresta-CE, no Baenão, pela Série C. No currículo, Ronald possui um acesso para a Série B do Brasileiro, o título do Campeonato Paraense em 2022 e a Copa Verde de 2021.