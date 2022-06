Após diagnóstico, adversário do Remo deseja melhoras para atacante lesionado; entenda

A solidariedade no esporte ainda é uma prática bem vista e utilizada quando se coloca a saúde dos atletas na frente das competições. Demonstrações de rivalidade, quando acompanhadas do sentimento de respeito, fazem das práticas esportivas rivalidades saudáveis, que extrapolam as quatro linhas. A notícia de que o atacante do Remo Ronaldo estará fora da temporada não passou batida pelos seus adversários e um deles mostrou empatia através das redes sociais.

Logo após descobrir que Ronald precisará de uma intervenção cirúrgica, o Clube do Remo anunciou o afastamento do jogador de todas as atividades com bola nesta temporada. "Após exames foi constatada a lesão ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. O atleta passará por um procedimento cirúrgico e está fora do restante da temporada", informou.

Ronald saiu lesionado durante a partida entre Clube do Remo e Floresta, na última rodada. A lesão aconteceu no final do jogo, logo após o segundo gol azulino. O atleta saiu de campo carregado por uma maca e não retornou. Aos 18 anos, Ronald é cria das categorias de base do Remo e está desde 2019 no Baenão, fazendo sua estreia no ano seguinte. Em três temporadas pelo clube, Ronald jogou em 47 partidas e marcou um gol.

E apesar do resultado da partida ter sido favorável aos azulinos, vencendo por 2 a 0, o Floresta foi às redes sociais manifestar sua solidariedade com a saída do atleta. Através do Twitter, o clube disse. "A todos do @ClubeDoRemo queremos desejar ao atacante Ronald, uma cirurgia e recuperação tranquila e saudável. Que possa voltar logos aos gramados. Saudações alviverdes, meus amigos leoninos". Veja: