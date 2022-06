Às vésperas do Re-Pa, Remo realiza treino aberto no Estádio do Baenão

Antes do Re-Pa de domingo (3), às 17h, no Baenão, o Remo busca atrair o incentivo do torcer. Para isso, o clube divulgou nas redes sociais que realizará um treino aberto ao torcedor no sábado (2), a partir das 9h, no mesmo local da partida.

O clube divulgou que, além da abertura dos portões para os torcedores, 15 sócios participarão de uma ação. Nela, eles conhecerão as dependências do Estádiio do Baenão e assistir ao treino de dentro do gramado.

Como chega

O Remo inicia esta 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na décima posição, com 17 pontos. Apenas um pontos separa a equipe azulina do G8, o grupo dos que se classificam para o quadrangular de acesso. Além disso, uma vitória pode encerrar a sequência de três jogos sem vitória (um empate e duas derrotas).

Apesar da proximidade da zona de classificação, o Leão realiza uma Terceirona irregular e pode ver a distância aumentar em caso de tropeço. Para tentar evitar tal cenário, o Remo terá duas estreias importantes: o técnico Gerson Gusmão e o atacante Leandro Carvalho já foram regularizados e estarão no clássico 766.

Vale lembrar, a partida entre Remo e Paysandu tem cobertura completa e transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com.