Ex-presidente do Paysandu, novo mandatário da FPF comenta relação com Remo e Fábio Bentes

O ex-presidente do Paysandu e novo mandatário da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul falou sobre a relação com o presidente do Remo, Fábio Bentes. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o empresário fez questão de negar possíveis atritos com o clube azulino. Ele afirmou, inclusive, que já conversou com o Bentes sobre os novos rumos do futebol no estado.

"Já conversei com o Fábio hoje. Temos que trazer o máximo de equilíbrio à nossa gestão. A minha chapa, por exemplo, tinha a participação do André Cavalcante, ex-presidente do Remo, que foi meu braço direito na campanha. É importante deixar claro que, depois das eleições, as discussões acabaram. O Fábio Bentes tem todo o direito de pensar o que ele acha melhor para a federação. Mas quero deixar claro que estamos em conversa. Ele é um democrata e tem vários atributos que eu admiro", disse Ricardo.

Fábio e Gluck Paul têm um histórico de atritos nos últimos anos, quando ambos estavam comandando os clubes com as maiores torcidas do estado - Remo e Paysandu. Em entrevista durante as eleições para a FPF, Bentes chegou a afirmar que votaria em Paulo Romano, adversário de Ricardo no pleito. Apesar disso, o presidente azulino disse que iria apoiar "quem fosse eleito".