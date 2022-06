Novo presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul revela metas: Seleção Brasileira em Belém e Copa Verde

O novo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, revelou algumas metas estipuladas para os próximos quatro anos à frente da entidade. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o ex-mandatário do Paysandu disse que vai à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na próxima semana para discutir uma possível vinda da Seleção Brasileira a Belém

"Vale a pena retomar a discussão. Claro que não vamos aceitar a sanção da CBF de braços cruzados. Tenho a impressão que a gente consegue, com diálogo, tentar reverter algumas coisas. Chego na CBF como uma pessoa nova, que não tem histórico de cartolagem e de gestões oligárquicas no futebol. Chego como uma pessoa independente e quero que eles entendam que somos um estado grande, apaixonado por futebol", disse Ricardo.

Outra pauta que será discutida na CBF, segundo o novo presidente, será a Copa Verde. Gluck Paul afirma que vai lutar pela realização do torneio esse ano e se propôs a criar uma comissão com o objetivo de captar recursos ao torneio.

"Vamos entender em que estágio está a Copa Verde. O torneio era, inicialmente, disputado no primeiro semestre. Com a pandemia, foi empurrada pro segundo. O problema que isso gera um conflito de calendário, porque prejudica os clubes na reta final do Campeonato Brasileiro. Sou a favor da competição e acredito que ela tenha um potencial gigante, mas que é mal trabalhado", avaliou.

