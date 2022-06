Fora do Mangueirão, clássico Brasil e Argentina será na Arena Corinthians, afirma Galvão Bueno

Após negociações para que ocorresse no Estádio do Mangueirão, a partida entre Brasil e Argentina, suspenso em setembro de 2021, foi marcado novamente para a Neo Química Arena, do Corinthians, no dia 22 de setembro. A informação foi dada pelo narrador e apresentador Galvão Bueno.

Ainda de acordo com Galvão, a partida só não ocorrerá em São Paulo, no estádio corintiano, caso a Argentina sugira outro local, como por exemplo na Europa, algo que a CBF vê com bons olhos.

Mangueirão

Uma vistoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao Mangueirão, que estava marcada para o último dia 14 de junho, foi cancelada, como havia antecipado a reportagem de O Liberal. O motivo do cancelamento da visita ao estádio não foi informado.